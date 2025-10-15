El pleno del Congreso de Jalisco rechazó la ratificación de Daniel Espinosa Licón como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Esto luego que la votación terminara en empate por 18 votos a favor y 18 en contra.

Ante los reclamos de diputadas emecistas, la presidenta de la Mesa Directiva, Marta Arizmendi, deja en claro que no se alcanzaron los votos.

"Es muy claro que se necesitaban para la ratificación del magistrado las dos terceras partes de los diputados presentes. Por lo que esta presidencia ratifica lo mencionado y lo declarado con anterioridad que se rechaza la ratificación al magistrado por no haber alcanzado la mayoría de los votos necesarios para esta asamblea".

Las diputadas de Movimiento Ciudadano, Mónica Magaña y Gabriela Cárdenas, así como su coordinador, José Luis Tostado, recriminaron la decisión a la presidencia del Congreso, al señalar que, según la Ley Orgánica del Legislativo, al haber empate en la votación, se debió repetir o en su caso, enviar a comisiones.

"Al estimar que habiendo un empate, se tiene que realizar una segunda votación, teníamos que haber vuelto a votar y canta algo sin fundamento legal".

Mientras tanto, diputados de Hagamos como Enrique Velázquez y Tonatiuh Bravo defendieron la decisión y explicaron que cuando se trata de una ratificación, no aplicaba la repetición de la votación.

Por lo tanto, Marta Arizmendi ordenó emitir una nueva convocatoria para ocupar el cargo de Espinosa Licón cuyo periodo vencía el 17 de octubre.

MF