El ciclón tropical número 18 en el océano Pacífico, que llevaría por nombre “Sonia”, podría aparecer este fin de semana ; de acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Esta mañana del miércoles 15 de octubre, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que vigila una zona con potencial ciclónico:

Zona de baja presión al sur de Chiapas, mantiene 40% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y 60% en 7 días . Se localiza aproximadamente a 450 kilómetros al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca.

Se prevé que evolucione a ciclón tropical al final de esta semana .

Si continúa su evolución, este fenómeno daría forma a la tormenta “Sonia” .

Clima del jueves 16 al sábado 18 de octubre de 2025

El sistema frontal núm. 7 recorrerá el norte y noreste de México, en interacción con la corriente en chorro subtropical mantendrá fuertes rachas, lluvias y chubascos en las regiones mencionadas.

Una la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico se desplazará sobre el sur y sureste de México , ocasionará chubascos y lluvias fuertes en dichas regiones, así como en el centro del país, con lluvias puntuales intensas en Oaxaca y Chiapas.

Se mantendrá el ingreso de humedad de ambos océanos hacia el oriente, sureste y península de Yucatán, en interacción con inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en las mencionadas regiones.

