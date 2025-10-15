Este miércoles el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, aseguró que sea quien sea, quien llegue a ser detenido en la Entidad no habrá espacio para la impunidad, por lo que de la misma forma, no habrá intervenciones en el caso de la detención del líder sindical Nazario "N", líder transportista de la CTM , quien fue capturado en Guadalajara durante un operativo federal en el que el Gobierno del Estado colaboró.

El mandatario explicó que la investigación fue dirigida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, "con quien mantiene una relación institucional estrecha". Dijo que desde el fin de semana mantuvo comunicación directa con el funcionario federal, cuando ya se tenía conocimiento de que el operativo estaba en marcha, y que fue informado desde la tarde del lunes sobre la detención ocurrida en la colonia Jardines del Bosque.

"El propio secretario de Seguridad y su servidor estuvimos en comunicación desde el pasado fin de semana. Y el día de ayer, como ya el propio Secretario lo ha anunciado, a través de un operativo conjunto se detuvo a un objetivo prioritario que tenía el Gobierno de la República aquí en Jalisco", expresó.

Lemus explicó que el gobierno estatal coadyuvó en la operación, y que desde las primeras horas del martes volvió a comunicarse con García Harfuch para conocer los detalles finales del procedimiento, aunque "el Estado únicamente participó en tareas de apoyo, sin tener injerencia directa en la integración de la carpeta".

El mandatario reconoció que, aunque existían antecedentes de conductas irregulares de Nazario "N", fue la autoridad federal la que reunió las pruebas necesarias para proceder penalmente en su contra. "Sí había algunos indicios de comportamientos no adecuados que se habían dado en los últimos años. Pero a través de este trabajo de la Secretaría de Seguridad Federal se lograron obtener más pruebas", señaló.

El Gobernador precisó que, según las indagatorias que sigue en su contra la Federación, el líder transportista "habría mantenido vínculos con grupos delictivos y posibles actividades de lavado de dinero y asociación delictuosa", aunque evitó ahondar en detalles "para no interferir con la investigación".

Cuestionado sobre las fotografías que circulan en las que el detenido aparece con figuras políticas de distintos partidos, incluido él mismo, Lemus señaló que en los eventos públicos es común que muchas personas se acerquen a solicitar fotografías, sin que eso implique una relación personal o política, e incluso, desconoció al líder sindical. "Uno se toma fotografías con esas personas y es normal, no pasa nada. Yo la verdad es que no me acuerdo bien de él, yo sé reconocer a mis personas que conozco", dijo.

En Guadalajara, Jalisco, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de @FGRMexico, y del Ejército @Defensamx1, detuvieron a tres personas, entre ellas a Nazario “N”, operador de un grupo delictivo, responsable de extorsiones y venta de droga en Jalisco y Puebla. Se… pic.twitter.com/j8UkSy2obf— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 15, 2025

De confirmarse su participación en delitos, deberá asumir las consecuencias, e insistió en que no habrá ninguna protección política hacia él, pues como lo ha dicho en ocasiones anteriores, en su administración, la justicia se aplica sin distinciones.

"A él no lo traigo muy identificado, me han enseñado algunas fotos donde aparece conmigo, con funcionarios de Morena Federales, de altísimo rango. Y aunque lo conozca, si cometió algun delito, lo tiene que pagar", comentó.

El mandatario estatal también deslindó a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y a su dirigente en Jalisco, Juan Huerta, de cualquier vínculo con las actividades ilícitas que se atribuyen a Nazario “N”. Explicó que la información disponible apunta a que las operaciones delictivas del detenido se realizaban al margen de su actividad sindical y sin participación de la organización obrera. "Estas actividades ilícitas estaban completamente exentas de su actividad sindical. No tiene que ver una cosa con la otra y nada tiene que ver la CTM", aseguró el mandatario estatal.

