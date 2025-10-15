Lemus respalda a productores de maíz y reconoce su reclamo 'por un precio justo'

Luego de la protesta emprendida este martes por agricultores maiceros, que se prolongó hasta hoy miércoles por la mañana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reconoció que las demandas del sector son legítimas, y aseguró que el gobierno estatal continuará acompañando las gestiones necesarias ante la federación para buscar una solución conjunta.

Lemus afirmó que, aunque el precio de compra del maíz es una decisión que corresponde al gobierno federal, su administración no se deslindará del problema, sino que colaborará con ellos para alcanzar un acuerdo que beneficie al campo jalisciense, considerando que Jalisco es el segundo productor de maíz en México y el primero en maíz forrajero, "lo que refleja la importancia estratégica del sector agrícola en la Entidad".

El gobernador coincidió con los agricultores en que el precio actual no les permite cubrir los costos de producción y que esta situación ha afectado gravemente la economía rural, y reconoció que los productores llevan años enfrentando condiciones desfavorables y que su reclamo tiene sustento.

"Los productores de maíz tienen toda la razón. El precio al cual se les está comprando el maíz ni siquiera sale de su propio costo de producción. Llevan muchos años sufriendo", expresó.

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, actualmente la tonelada de maíz se paga en poco más de cinco mil 600 pesos, y lo que los productores exigen es un pago de al menos siete mil 200 pesos.

Lemus recordó que esta mañana envió al secretario de Desarrollo Rural y al secretario general de Gobierno a uno de los cruces donde las organizaciones de productores mantenían el bloqueo carretero, para sostener un diálogo directo y dar seguimiento a sus peticiones. Tras establecer comunicación con las autoridades federales, incluido el subsecretario de Gobernación, acordando una reunión conjunta el próximo viernes, los agricultores reabrieron la circulación.

"A través del secretario general de Gobierno yo me comprometí con los productores de maíz a hacer gestiones con el gobierno federal para buscar incrementar los precios del maíz", comentó.

El mandatario aclaró que no puede garantizar un resultado inmediato, pero reiteró su disposición para intervenir en las gestiones que permitan resolver la problemática, pero afirmó que su gobierno mantendrá una postura de colaboración con la federación y que trabajará para proteger la producción agrícola, uno de los principales motores económicos del estado. "No puedo garantizarles que lo voy a conseguir porque esa no es una decisión que recaiga directamente en mí, pero sí me comprometo a hacer las gestiones", dijo.

"Los productores de maíz de Jalisco pueden confiar en nosotros, en nuestro respaldo, en nuestro trabajo conjunto porque sabemos de la crisis que están viviendo. Les damos la razón y vamos a trabajar, como lo hemos hecho siempre, sin pleitos, sin diferendos, con el gobierno federal buscando solucionar una gran problemática", finalizó el mandatario estatal.

