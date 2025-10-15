Productores agrícolas mantienen bloqueos esta mañana del miércoles 15 de octubre en la carretera Morelia - Guadalajara, en el entronque de Acatlán y el entronque del Macrolibramiento .

Fue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jalisco quien dio a conocer que dicho bloqueo provoca caos vial en la salida surponiente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los tramos ya mencionados y la autopista Guadalajara - Colima, entre otras arterias. Por lo que pidió evitar la zona.

Aunque ya se tuvo un diálogo entre representantes de los productores de maíz y de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, los bloques permanecen.

¿Por qué productores agrícolas bloquearon la carretera Morelia-Guadalajara?

Desde la mañana del miércoles, más de mil productores tomaron la caseta de Ocotlán en demanda de un mejor precio del grano . Ricardo Hernández, uno de los líderes de productores, explicó que decidieron tomar la caseta de Ocotlán porque las autoridades no han escuchado sus peticiones y seguirán así.

“Nosotros como también está cerrado La Barca y Ecuandureo la vamos a mantener cerrada, abrimos una hora para que saliera la gente porque había niños y ya se había acabado el agua y la comida, no hay nada, entonces no nos queda más de que esperar”, afirmó.

Aparte de Jalisco, el paro de maiceros se registró en otros estados como Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guanajuato , donde los productores piden un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada del grano.

