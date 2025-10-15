¿Por qué productores agrícolas bloquearon la carretera Morelia-Guadalajara?

Productores agrícolas mantienen bloqueos esta mañana del miércoles 15 de octubre en la carretera Morelia - Guadalajara, en el entronque de Acatlán y el entronque del Macrolibramiento.Fue la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes Jalisco quien dio a conocer que dicho bloqueo provoca caos vial en la salida surponiente del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), los tramos ya mencionados y la autopista Guadalajara - Colima, entre otras arterias. Por lo que pidió evitar la zona. Aunque ya se tuvo un diálogo entre representantes de los productores de maíz y de funcionarios de la Secretaría de Gobernación, los bloques permanecen.Desde la mañana del miércoles, más de mil productores tomaron la caseta de Ocotlán en demanda de un mejor precio del grano. Ricardo Hernández, uno de los líderes de productores, explicó que decidieron tomar la caseta de Ocotlán porque las autoridades no han escuchado sus peticiones y seguirán así.“Nosotros como también está cerrado La Barca y Ecuandureo la vamos a mantener cerrada, abrimos una hora para que saliera la gente porque había niños y ya se había acabado el agua y la comida, no hay nada, entonces no nos queda más de que esperar”, afirmó.Aparte de Jalisco, el paro de maiceros se registró en otros estados como Sinaloa, Nayarit, Michoacán y Guanajuato, donde los productores piden un pago de 7 mil 200 pesos por tonelada del grano.Con información de Jorge Velazco* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA