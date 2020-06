Liberan a 22 jóvenes detenidos tras manifestación del jueves

La Fiscalía del Estado liberó a los 22 jóvenes que fueron detenidos de manera arbitraria durante la jornada del jueves 4 de junio, cuando se manifestaban y exigían justicia para Giovanni López. Cerca de las cinco de la tarde, los jóvenes salieron por la puerta trasera de la Fiscalía ubicada en la colonia Zona Industrial.

Brandon Villalobos, uno de los liberados, explica que el día de hoy sabían que los iban a trasladar al Penal de Puente Grande, pero “a última hora nos dijeron que nos iban a liberar”.

A su salida les hicieron firmar una hoja que “no supimos de qué trataba porque nos apuraban, pero después de firmar nos dejaron salir”. Sobre la hoja de auto de libertad, denuncia que el documento no les fue entregado y sólo “nos dieron una hoja para poder venir el lunes a recoger nuestras pertenencias”.

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) detalla que los jóvenes tenían imputados cargos por daños a las cosas, lesiones, desobediencia, delitos cometidos contra representantes de la autoridad, resistencia por particulares y ataques.

Anuar García, presidente de SOS Jalisco, explica que el retiro de los cargos a los jóvenes detenidos es una facultad de la Fiscalía, pero “como no tenemos una Fiscalía autónoma, se siguen las órdenes del Gobernador y eso es legal”. Anuar agrega que “de tratarse de delitos graves se tiene que seguir como oficio penal, pero al ser delitos menores los cometidos, la Fiscalía del Estado no viola su obligación constitucional al no perseguirlos”.

Respecto a la liberación de los jóvenes, este medio preguntó a la Fiscalía del Estado bajo qué argumento se desistieron los cargos, pero no obtuvo respuesta.

