Latido UdeG arranca para ampliar la oferta cultural de la Rambla Cataluña

Con la finalidad de consolidar a la Rambla Cataluña como un espacio de diversidad cultural y artística, este viernes arrancó oficialmente “Latido UdeG”, con la presentación del mariachi y ballet folklórico de la Preparatoria de El Grullo.

Bajo el lema “Donde vibra la comunidad”, la Coordinación General de Servicios a Universitarios (CGSU) ha impulsado esta propuesta para que cada fin de semana, la Rambla Cataluña, ubicada en el corazón de la ciudad, se convierta en el escenario de un sin fin de actividades que promuevan la cultura y la recreación de las familias y amigos de forma gratuita.

Te recomendamos: Mi Macro Periférico extenderá sus horarios por las Fiestas de Octubre

De acuerdo con, Juan Carlos Guerrero Fausto, titular de la CGSU, el objetivo de “Latido UdeG” es poder recuperar los espacios de la Universidad de Guadalajara para ponerlos al servicio de la comunidad estudiantil, sus familias y de la sociedad en General , siendo en esta ocasión “La Rambla” el espacio a intervenir “para generar conexión con el entorno y apostar por la energía colectiva a través del arte, el deporte y la cultura”.

De esta forma no solo se reactiva un espacio donde se promueva la cultura, el arte y el deporte, sino que, además, se fomentan hábitos de vida activa y saludable, y se difunda el talento artístico y deportivo de la comunidad universitaria.

El espacio, anteriormente conocido como Andador Escorza, se ubica sobre la avenida Vallarta, casi al cruce con la avenida Enrique Díaz de León, a un costado del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara.

Así, desde este viernes, se contará con distintas actividades. Los viernes serán artísticos, con talleres de escritura, fotografía, presentaciones de cine, teatro, y exposiciones visuales, entre otros.

Los sábados las actividades girarán en torno a la cultura, a través de pequeñas ferias, el impulso a las tradiciones jaliscienses, encuentros interculturales y muestras gastronómicas, entre otros; mientras que los domingos serán “recreativos”, mediante activaciones físicas, torneos, yoga, caminatas urbanas y más.

Lee también: Jalisco suma 43 casos de sarampión

“Nos dimos cuenta que en la universidad había muchos espacios que deberían de convertirse en ágoras populares. Y esa es la idea con la que nace el Latido UdeG. Se trata de una apuesta muy, muy importante de nuestra casa de estudios donde podremos exponer el talento de la red universitaria. Se trata de generar espacios en donde nuestros estudiantes, nuestros profesores, en general, y nuestros jubilados, puedan estarse reuniendo de manera periódica a disfrutar y a llevar a cabo todo tipo de actividades, particularmente artísticas, culturales y recreativas”, instó Guerrero Fausto.

Dónde: Rambla Cataluña, ubicada sobre la avenida Vallarta, a un costado del Museo de Artes de la UdeG

Horarios:

Viernes, 18:30 a 20:30



Sábados, 20:00 - 22:00



Domingos, 9:00 - 12:00

NA