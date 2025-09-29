El 15 de diciembre y el 15 de mayo

Nos cuentan que Pablo Lemus ya presume el calendario de estrenos de obras públicas: el 15 de diciembre arrancará la Línea 4 del Tren Ligero hacia Tlajomulco, justo tras las pruebas de rigor. Eso sí, la operación será manual, gracias al pacto con Andrés Lajous, mandamás de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario. ¡Aplausos para Tlajomulco, que al fin verá pasar el tren y no sólo promesas!

Pero agárrese, porque no es la única “sorpresa”. También hay fecha para la Línea 5 de transporte masivo sobre la Carretera a Chapala: el 15 de mayo próximo, lista para operar tras su periodo de pruebas. ¿Coincidencia que ambas vean la luz antes del Mundial? Pues sí. A este paso, Lemus podría abrir un parque temático de inauguraciones.

Lo bueno es que, con tanto corte de listón, no faltará el que practique cómo aplaudir en tiempos mundialistas.

***

Algunos en Jalisco ya tenían lista la veladora de la desestabilización en la red universitaria, pero desde Palacio Nacional les apagaron la flama.

La Presidenta Claudia Sheinbaum envió ayer un mensaje contundente: anunció que habrá un ajuste presupuestal a favor de la UdeG, pero desde el viernes hizo un enlace desde la mañanera a una de sus prepas para hablar de murales por la paz y hasta eligió las instalaciones universitarias para rendir su informe en Jalisco. Más claro, ni el agua: el fuego amigo no prendió.

Además, en el informe de ayer desde el Centro Cultural Universitario, recordó el cariño que le guarda a la institución al señalar que es “hija de la UdeG”, porque su padre es egresado de la casa de estudios. Un gesto que, más allá del simbolismo, envía un mensaje de cercanía con la casa de estudios.

***

Por cierto, nos cuentan que la Presidenta ya agarró ritmo de banda de rock en gira internacional: ayer estuvo en Jalisco y ni tiempo de desempacar, porque ya anunció la siguiente parada. Invitó a mexicanas y mexicanos de todos los rincones a verse con ella en el Zócalo capitalino el próximo 5 de octubre, a las 11 de la mañana, para celebrar su primer año de Gobierno.

Dicen que será “magno”, porque todo lo que cabe en el Zócalo siempre suena más rimbombante.

Así que, si alguien pensaba que Claudia Sheinbaum se tomaría un respiro después de recorrer los Estados, se equivocó: la gira presidencial continúa y, como en los conciertos, promete llenar la plancha.