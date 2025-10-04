Inauguran las Fiestas de Octubre y el Pabellón del Mundial 2026 

Autoridades estatales y municipales inauguraron la 60ª edición de las Fiestas de Octubre 2025, que se realizarán del 3 de octubre al 4 de noviembre. Durante la ceremonia también se presentó el Pabellón “El Alma del Mundial”, primera actividad oficial rumbo a la Copa del Mundo 2026, así como el lanzamiento del balón oficial “Trionda”, símbolo de la justa que colocará nuevamente a Jalisco en el mapa internacional.

El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, destacó el trabajo coordinado entre las autoridades para instalar el pabellón de la FIFA, que narra la historia de los Mundiales celebrados en México. “Será una experiencia inolvidable para todos los visitantes”.

Lorena Martínez Ramírez, directora de la Agencia Estatal de Entretenimiento, aseguró que esta edición ofrecerá “la mejor experiencia de todas”, con la renovación total de la Canica Azul, el regreso de restaurantes tradicionales y la participación de más de 400 expositores.

El gobernador Pablo Lemus expresó su orgullo por presentar una nueva cara de las Fiestas de Octubre, con mejores atracciones, gastronomía, entretenimiento y espectáculos en el Auditorio Benito Juárez. Resaltó las obras de renovación, con una inversión de 350 millones de pesos en dos etapas, la primera de ellas ya concluida.

El pabellón mundialista, de acceso gratuito, incluye áreas de exposición, memorabilia de los tres Mundiales disputados en México, objetos de jugadores históricos y actividades interactivas para contagiar el espíritu futbolero. En el arranque se rindió homenaje a ex futbolistas jaliscienses que representaron a México en Copas del Mundo, como Ignacio “Cuate” Calderón, Javier Valdivia, Isidoro Díaz, Javier “Chícharo” Hernández Gutiérrez y Fernando Quirarte, además de reconocimientos póstumos a Guillermo “Campeón” Hernández y Alberto Onofre.

También se anunció la instalación de una estatua de Pelé de 9.5 metros sobre la Copa Jules Rimet, que será colocada frente al Estadio Jalisco, en la Calzada Independencia.

El director de FIFA México, Jürgen Maika, celebró el cariño de la organización hacia el país y destacó que Jalisco será una de las tres sedes mexicanas del Mundial 2026.

El Foro Principal de las Fiestas contará con el escenario más grande en su historia, diseñado para una experiencia visual y sonora única. La edición 2025 busca recuperar la esencia jalisciense, con una escenografía que representa las 12 Regiones del Estado.

Habrá también un espacio especial para niñas y niños con cartelera infantil gratuita los fines de semana, así como un homenaje musical a Marco Antonio Muñiz el 27 de octubre.

La entrada general tendrá un costo accesible de 60 pesos, con tarifas preferenciales de 30 pesos para adultos mayores y estudiantes, y de 25 pesos para niñas y niños menores de 12 años. Los pequeños de hasta tres años y las personas con discapacidad podrán ingresar de manera gratuita.

Cabe señalar que la compra del boleto incluye el acceso al concierto que se realizará en el Foro Principal ese mismo día, sujeto a disponibilidad.

CT