UdeG tendrá más de una decena de eventos públicos para conmemorar su centenario

En el marco de los festejos del 100 aniversario de la Universidad de Guadalajara UdeG, que se conmemora el próximo 12 de octubre, las autoridades de esta casa de estudio dieron a conocer este miércoles el programa de actividades públicas que conmemorarán esta fecha, incluyendo danza, música, teatro y coloquios.

Jaime Federico Andrade Villanueva, vicerrector Adjunto Académico y de Investigación de esta Casa de Estudio dio a conocer que, para conmemorar la reapertura de la UdeG se iniciará el próximo 09 y 10 de octubre con un programa académico que incluye el Coloquio titulado "Las universidades públicas en el siglo XX" en el Paraninfo Enrique Díaz de León.

También se contará con la presentación del libro 1925. El proyecto popular de la Universidad de Guadalajara, en la que participarán las y los juristas e historiadores Carlos Ramiro Ruiz Moreno y Elisa Cárdenas moderados por Javier García Diego, el 10 de octubre.

Además, dijo Andrade Villanueva, a partir del día 12 de octubre estará disponible la serie de ocho cápsulas que históricas en la que destacadas y destacados miembros de esta universidad relatarán las coyunturas que ha atravesado la UdeG desde la refundación de 1925 hasta la formación y expansión de la Red que abarca todo el estado de Jalisco. También estarán disponibles en el micrositio centenario.udg.mx

Y precisamente, como parte de esa red, afirmó, es que cada una de las Regiones del Estado contará con sus propias actividades descentralizando la celebración con base en los intereses de cada uno de los complejos que conforman esta universidad.

En general, dijo, la Universidad de Guadalajara hoy mantiene un liderazgo no solo en Jalisco, sino a nivel nacional e internacional, gracias a sus más de 150 programas reconocidos, teniendo además a más de tres mil profesores investigadores nivel SNI, lo que, sumado a la red de más de 360 mil alumnas y alumnos "hace necesario que la Universidad festeje estos logros con un programa de este nivel".

Daniela Yoffe Zonana, Coordinadora General de Extensión y Difusión Cultural de la UdeG dio a conocer que dentro de estas actividades se tendrá la develación de escultura de la maestra Irene Robledo, "impulsora de la refundación" y cuya figura será la primera mujer en el espacio dedicado a las y los universitarios ilustres.

La develación de la misma, detalló, será el próximo domingo 12 de octubre en la explanada de la Rectoría General, ubicada sobre la avenida Vallarta.

Además, dijo, en el Conjunto Santander de Artes Escénicas se llevarán a cabo funciones artísticas y culturales de jazz, música clásica, ballet, cinema sinfónico, teatro y teatro con muñecos. Las funciones estarán abiertas a todo el público y habrá promociones especiales y descuentos para el estudiantado, la comunidad académica, así como trabajadoras y trabajadores de esta Casa de Estudio.

Añadió, las dinámicas para que las y los estudiantes puedan acceder a estos espacios se darán a conocer a lo largo del mes en las redes sociales oficiales de la rectora general, Karla Planter, además de que podrán acceder a descuentos especiales en las taquillas del Conjunto, presentando su credencial de estudiante.

Al público en general recordó que los boletos para estos espectáculos ya están a la venta en las taquillas del Conjunto y en su plataforma oficial en la liga https://boletos.conjuntosantander.com/.

En el marco de la presentación de estas actividades en rueda de prensa, llevada a cabo en el Museo de las Artes de la UdeG, José Manuel Jurado Parres, director de la Escuela Preparatoria 5 del Sistema de Educación Media Superior, hizo un breve recuento de la historia y el papel de la Universidad de Guadalajara, desde su reapertura en 1925 y hasta la fecha, sin que esta volviera a cerrar sus puertas, siendo hoy un papel fundamental en el desarrollo de Jalisco y del Occidente del País.

Destacó que este aniversario recuerda el inicio de una universidad moderna liderada por José Guadalupe Zuno Hernández con una idea educativa que seguía los ideales de la Revolución mexicana.

"No podemos explicarnos la vida de la universidad contemporánea sin las ideas de ese conjunto de notables encabezados por José Guadalupe Hernández y por supuesto la concepción educativa producto de la Revolución mexicana. Celebramos, pero también conmemoramos que la universidad tiene memoria histórica y se respeta a sí misma", manifestó.

Además, informaron las autoridades universitarias, y debido a que las celebraciones no culminan este mes, se tendrá la presentación del ejemplar "Espacios y murales universitarios. 100 años de Piensa y Trabaja", del arquitecto Carlos Correa Ceseña que documenta los murales que se encuentran en los diferentes recintos universitarios y que será presentado en el marco de la Feria Internacional del Libro.

MF