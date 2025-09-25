Presentan en Zapopan programa "Hospitalito te une"

El ayuntamiento de Zapopan anunció el programa social "Hospitalito te une", con el que buscan facilitar el acceso de la población a atención médica en caso de haber sufrido accidentes de extremidades.

El objetivo es la reducción de los costos de atención hospitalaria, tiempos, complicaciones para aquellas personas que no tengan seguridad social y que hayan sufrido un accidente con una lesión traumática de extremidades y para la que necesiten tratamiento quirúrgico con la colocación de tornillos o placas.

Juan Alfonso Cárdenas Ramos, director Médico de los Servicios de Salud del Municipio de Zapopan, detalló que en el área de salud del municipio se llevan a cabo alrededor de 6 mil cirugías, de las cuales, casi la tercera parte, tienen que ver con algún tipo de fractura.

Por lo tanto, el programa otorgará el material de osteosíntesis necesario (placas y tornillos) para la reducción o consolidación de lesión ósea derivada de un accidente. El director médico recordó que los implantes tienen costos elevados, por lo tanto, el programa apoyará económicamente a quien lo requiera.

"Este programa tendrá la cobertura en uno o dos eventos hasta por 50 mil pesos. Recordar que estos implantes pueden variar desde 3 mil o 4 mil pesos hasta los que pueden sobrepasar los 20 mil pesos dependiendo el tipo de lesión".

El programa estableció requisitos para quienes requieran aplicar a este programa:

Acreditar domicilio en Zapopan.

No contar con seguridad social.

Condición de desigualdad o vulnerabilidad.

El "Hospitalito te une" entrará en funcionamiento a partir del mes de octubre y se estará ofreciendo este servicio en la Cruz Verde Norte, Cruz Verde Sur Las Águilas y en el Hospital General de Zapopan.

En lo que va del 2025, se han realizado 3 mil 580 cirugías en las Unidades de Atención Médica de Salud Zapopan, de las cuales 974 fueron de traumatología y ortopedia, informó el municipio.

Te puede interesar: Detienen a mujer que abandonó el cuerpo de una recién nacida en canal de Las Pintas

Entregan uniformes a personal medico de Zapopan

A la par, la Dirección de Servicios Médicos del municipio realizó la entrega de uniformes médicos para todo el personal médico del OPD de Servicios de Salud Zapopan.

El personal que recibirá las prendas son de las áreas de Enfermería, personal prehospitalario, Trabajo Social, Cocina, Vigilancia, Camilleros, Intendencia, Biomédicos, Odontología, Laboratorio, Rx, Rehabilitación, Mantenimiento y Administración.

La Dirección de Servicios Médicos del municipio realizó la entrega de uniformes médicos. ESPECIAL

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB