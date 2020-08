La Minerva se tiñe de rojo nuevamente ante la violencia de género

Luego del feminicidio de una menor de edad en el municipio de Tala y de la agresión sexual contra una niña de 10 años por parte de un servidor público en Puerto Vallarta, un grupo de aproximadamente 30 mujeres se manifestó está mañana en la glorieta Minerva.

Mediante el despliegue de bengalas de color rosa y colorante rojo en las aguas de la icónica fuente tapatía, las manifestantes acompañaron sus demandas por justicia y en protesta por la violencia de género en el Estado.

La Minerva ya había sido teñida de rojo anteriormente, el pasado 7 de marzo las aguas de la fuente se pintaron y en la glorieta también fue colocada una manta con la leyenda ''México Feminicida'', un día antes de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

En esta ocasión mujeres de distintos colectivos acudieron, no solo a pintar la fuente, sino a exigir que se reforme la legislación para que el abuso infantil, como está actualmente en la ley, cambie a violación infantil y con agravantes.

En la protesta participaron agrupaciones como Índigo, colectivos de Tala, Mujeres de Cambio, Libre, Frente Estudiantil, CUCSH por el feminismo, Red de Abogadas Violeta, entre otros.

Al final se coloco una lona con la frase : “Las niñas y las mujeres no se tocan, no se violan, no se raptan y no se matan”, misma que ha sido utilizada en anteriores protestas para exigir justicia por el caso de Elsy y de la menor agredida en Vallarta.

