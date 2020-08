Protestan en Palacio de Gobierno por agresiones a niñas y mujeres

Tras el feminicidio de Elsy y las agresiones a menores y a mujeres en general, un grupo de manifestantes se presentó a protestar de manera pacífica frente a Palacio de Gobierno la tarde de este jueves.

“Lanzamos una convocatoria desde el lunes. La idea era principalmente hacer consciencia sobre las menores asesinadas, en general todas las mujeres, pero la gota que derramó el vaso fue la menor de Tala. Esta situación ya nos tenía hasta la ch...”, dijo una de las manifestantes.

Con la concentración pacífica las mujeres quisieron compartir las experiencias que han vivido acerca de las amenazas, agresiones y acosos que viven en la calle por parte de los varones.

Otra de las mujeres recalcó que, aunque fue el feminicidio de Elsy el que motivó el acto, la violencia en contra de ellas ya es demasiada. “Nos damos cuenta que está muy normalizado abusar de las niñas, lo que buscamos es hacer consciencia por los abusos hacia las menores y mujeres adultas”.

A la convocatoria atendieron más de cien mujeres que permanecieron en frente del Palacio para demandar al gobernador el cese de la violencia en contra de ellas.

“Nosotras salimos a alzar la voz, si se hace escándalo actúan, si no, no actúan. Lo que vemos muchísimo es que el gobernador se cuelga muchísimo del marketing del feminismo y los feminicidios que hay aquí, pero pues no hace nada, simplemente se cuelga del movimiento”, dijo otra de las integrantes del grupo.

NR