La Luz del Mundo: Esto dice la carta que envío Naasón Joaquín a sus fieles desde prisión

El líder de la iglesia de la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue sentenciado el pasado 8 de junio a 16 años y ocho meses en una prisión de California por abusar sexualmente de tres niñas.

No obstante, tras darse a conocer la sentencia, el departamento de comunicación de La Luz del Mundo indicó que Naasón seguiría administrando la iglesia y que el autollamado apóstol de Jesucristo tuvo que aceptar el acuerdo porque era lo mejor para su familia y para la congregación.

Por otro lado, algunos fieles a La Luz del Mundo dijeron que mantendrán firme su fe, respetando las leyes estadounidenses.

Además, a través de un comunicado, la iglesia aseguró que mantendrá su “confianza intacta” en Naasón Joaquín García. “No ha tenido más remedio que aceptar con mucho dolor que el acuerdo presentado es el mejor camino para proteger la iglesia y a su familia”, declararon.

Naasón había luchado contra los cargos hasta que sorpresivamente se declaró culpable de tres delitos de agresión sexual infantil. El máximo jerarca de la Iglesia de la Luz del Mundo aseguró en una carta que, pese a “estar triste” por su proceso judicial, no se “detendrá a la religión”.

¿Qué dice la carta dirigida a sus fieles?

En la misiva, leída en una ceremonia religiosa por el obispo Rogelio Rojas, Naasón Joaquín García pidió a sus fieles que lo apoyen:

“Lo que me sucedió no va a detener a la iglesia (…) doy gracias a Dios porque me encuentro con bien. Sí, triste, porque la tristeza es un sentimiento humano y eso es natural y lo entendemos, pero también, sin duda, sé que la iglesia está triste. Pero esta tristeza se me ha quitado al decirle a ustedes: la iglesia está firme, la iglesia está fuerte, la iglesia está unida. Apóyenme y pónganse de mi lado con sus obras.

Nosotros no construimos nuestra historia, o la iglesia no construye su historia destruyendo ni atacando a sus semejantes. Nunca lo hemos hecho y no empezaremos ahora (…) cada día espero un gran milagro de Dios, porque cada día Dios por todo el mundo sigue haciendo milagros.

Pero ahora daremos vuelta a la hoja, esto ya quedó en el pasado, ahora mi mira es hacia el futuro y el futuro inmediato es nuestra santa cena (…) los que se quieran ir están en libertad de irse, aunque no creo que eso suceda, pero están en libertad de irse.

Quiero decirles que estoy bien, sí, triste, pero me conforta su unidad, su fortaleza y la determinación de todo lo que han dicho (…) Dios los bendiga. Vuestro en Cristo, Naasón Joaquín García.”

Aunque algunos miembros de la comunidad manifestó públicamente su apoyo, al llamado por el juez de Estados Unidos como "depredador sexual", otros integrantes se manifestaron en contra de continuar en la religión porque se dicen defraudados y decepcionados.

