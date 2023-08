El presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, dijo que respeta la decisión que tomó el Gobernador de Jalisco de romper con Movimiento Ciudadano, pero hizo un llamado al diálogo entre las partes.

El alcalde zapopano dijo que el diálogo es lo más importante que hay independientemente de las decisiones que se tomen.

“El diálogo debe de prevalecer nunca debe de haber un rompimiento”, sostuvo.

Comentó que tanto el gobernador de Jalisco como el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado han sido pilares de este partido por lo que no debe haber rompimiento y habría que agotar los diálogos.

“Desconozco yo no he platicado con el Gobernador y escuché que él no está de acuerdo con lo que está haciendo el partido a nivel nacional y es muy respetable y no dejo de reconocer que gran parte de lo que ha hecho este partido se le debe a Enrique Alfaro en Jalisco, nacionalmente también merece mis respetos Dante que ha hecho muchas cosas”, precisó.

El edil aclaró que seguirá trabajando en Zapopan y en el partido del cual es militante.

“No percibo lo del gobernador, pero es su decisión personal, la respeto”, añadió.

