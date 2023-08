Luego de que el gobernador de Jalisco se desmarcara de Movimiento Ciudadano a nivel nacional "por no tener interés de participar en un proyecto unilateral", asegurando que no formará parte ya de las mesas de diálogo del partido de cara a las elecciones presidenciales del 2024, el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus Navarro, envió un mensaje a las y los integrantes del partido para permanecer en unidad y no permitir que se fracturen los alcances obtenidos hasta el día de hoy.

"Necesitamos mantenernos unidos, la fórmula de triunfo para el 2024 es trabajar en equipo, en un trabajo colectivo. Aquí nadie puede ganar una elección solo. Yo siempre apostaré por incluir a (el gobernador), en todas las opiniones (…) que para mí siempre serán muy valiosas, el proyecto se construye en Jalisco porque fue la cuna de Movimiento Ciudadano, pero se construye en conjunto también de la dirigencia nacional y se construye con nuestros amigos de Nuevo León, Biby Ravelo en Campeche y con muchas personas en el País que creen en este movimiento", instó el munícipe.

Lemus Navarro señaló que si bien el gobernador de Jalisco dejó las mesas de diálogo, él seguirá asistiendo, y que precisamente se tiene previsto desarrollar una mesa especial, tentativamente el próximo jueves 31 de agosto, únicamente con las figuras de MC en Jalisco, entre las cuales, además de Lemus Navarro, también estarán Clemente Castañeda, Verónica Delgadillo y Alberto Esquer.

"Aquí debemos de caber todas y todos, debemos evitar cualquier tipo de fractura. Respeto muchísimo la decisión del Gobernador, pero independientemente de ello, yo siempre seguiré trabajando por buscar un trabajo en equipo y que todos salgamos unidos rumbo al 2024", dijo el alcalde.

Al respecto, añadió, tratará de hacer recapacitar al mandatario estatal para que regrese a las mesas de diálogo, pues para él la voz del gobernador es muy importante, ya que si bien las y los políticos tienen ideas distintas, esto no debe debilitar a la estructura, sino fortalecerla, por lo que además se estará tratando de llevar sus opiniones a través de las figuras que representan a MC que sí estarán asistiendo a los diálogos nacionales. "Independientemente que él no asista, sus ideas serán compartidas en esas mesas porque valen mucho, para nosotros y para Movimiento Ciudadano", expresó.

Por otra parte, insistió en que está interesado en contender por la gubernatura, pero siempre en un proceso de unidad con el resto de las figuras, pues dijo, nadie podrá ganar en solitario, pues se trata de un proyecto en equipo y en colectividad. "Si pensamos en jugar solos ya nos llevó la tristeza, de una vez lo digo, y por eso nos tenemos que poner de acuerdo".

