Deportes | Omar Bravo

Abogado de presunta víctima espera vinculación a proceso de Omar "N"

Juan Soltero enfatizó en que espera que no exista una suspensión condicional del proceso del exfutbolista de Chivas

Por: Freddy Ramírez

El abogado de la presunta víctima de Omar

El abogado de la presunta víctima de Omar "N" presentó concisas pruebas contra el exfutbolista. EL INFORMADOR / A. Ramírez

El abogado Juan Soltero, defensa de la presunta víctima de Omar “N”, dio a conocer que espera que el exfutbolista del Guadalajara, sea vinculado a proceso, luego de que los datos de prueba que se presentaron son suficientemente robustos.

Esperamos que sobrevenga una vinculación a proceso sin lugar a duda. [...] Creemos que los datos de prueba con los que se cuentan son suficientemente robustos y que acreditan sin lugar a duda la existencia del hecho que la ley señala como delito de abuso sexual infantil agravado y la posibilidad de que este sujeto lo comenta.

Ya las pruebas están, los datos de prueba ya están argumentados, ya están verbalizados por el Ministerio Público desde la imputación que fue el domingo. El día de hoy el juez tendrá que resolver al analizar esos datos de prueba y vincularlo a proceso”, señaló.

Asimismo, enfatizó en que prevén que no exista una suspensión condicional del proceso de Omar “N”, ya que esperan una pena de 5 a 10 años de prisión para el exfutbolista.

Consideramos que no, porque uno de los hechos por los cuales se le imputó es cuando la menor tenía menos de 12 años. Eso agrava la pena de 3 a 6 años. Y las demás agravantes marca o mandata la ley que se tiene que aumentar hasta dos tercios la pena, entonces la pena sería de 5 a 10 años de prisión. Y para una suspensión condicional del proceso, ustedes lo saben, que el término medio aritmético del delito que se le imputa no debe de exceder de 5 años. Entonces, consideramos que no”, señaló.

Al final, puntualizó que se opondrán a la suspensión condicional, luego del riesgo que conllevaría para los demandantes.

En este caso, nosotros indudablemente nos opondríamos a una suspensión condicional del proceso, primeramente por el riesgo de la víctima. Si este sujeto sale, imagínense nada más la menor o la mamá, ¿qué les espera?”, concluyó.

