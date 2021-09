En el centro de las afectaciones por la tormenta del pasado 3 de septiembre de Tlaquepaque, en la colonia Ojo de Agua, la mayoría de vecinos pide apoyo para reamueblar sus casas luego de inundarse, ya que incluso actualmente no tienen dónde dormir.

En un recorrido de este medio de comunicación al menos 10 vecinos sondeados entre las calles Fernando Montes de Oca, Juan de la Barrera y Francisco Márquez, relataron cómo son sus noches, durmiendo en el suelo y con el temor de volverse a inundar.

Nancy Joana González, de 34 años y su marido Alejandro Aguilar Reyes, de 37 años perdieron varios muebles, incluso herramientas, ya que Alejandro tiene una carpintería en su cochera.

“Se puede decir que fueron pérdidas totales porque todo se me mojó, se me echaron a perder mi sala, mi comedor, colchones, mi refrigerador se dañó, mi cocina, también la carpintería de mi marido se dañaron muebles para entregar, herramientas. No se ha recibido absolutamente nada (apoyo), hace ocho días que dieron una despensa, hicieron dos censos y nos dijeron que esperáramos la llamada”, acotó Nancy.

En la casa de Luisa Valdovinos y Juan Andrés Rodríguez son tres los colchones dañados, dos individuales y uno matrimonial, actualmente duermen en el suelo y sillones, ni una colchoneta les han facilitado. Ante la lentitud por falta de apoyo, doña Luisa espera que se sequen completamente sus colchones para reutilizarlos.

“El gobierno nunca te va a compensar lo que es, mis colchones son buenos y se ponen a escurrir y lavar con cloro, qué mejor, ahí los tengo secándose y en esos últimos días casi no ha salido el sol, espero que se sequen para lavarlos”, dijo Valdovinos.

Cinthia Carolina, de 30 años, vive con su esposo y tres hijas en el número 571 de la calle Fernando Montes de Oca. Se quedó sin puerta en la entrada de su domicilio, una cortina rosa es la que improvisaron para tener privacidad.

“Lo que tiré fue una mesa, una cama, dos teles, ropa, zapatos y unos mueblecitos también que tenía, ya lo demás lo puse a secar y a lavarlos y desinfectarlos”, señaló.

