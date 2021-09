La lluvia del 3 de septiembre afectó a más de 560 viviendas en Tlaquepaque por el desbordamiento de algunos cuerpos de agua, uno de los hogares afectados fue el de María Luisa Valdovinos, quien por su condición física de desgaste de cadera sólo observó cómo se fue inundando su casa, mientras su esposo e hijos trataban de sacar el agua a jicarazos. Actualmente duermen en el piso y sillones, esperando el apoyo del FOEDEN para adquirir muebles nuevos.

Luisa y su esposo Juan Andrés Rodríguez, ambos de 50 años, y dos hijos, viven en el 573 de la calle Fernando Montes de Oca, en la colonia Ojo de Agua. A unos 150 metros está un canal que conecta a la presa de Las Pintas. La madrugada del viernes 3 de septiembre fue que perdieron la mayoría de sus cosas, pues el nivel del agua en su domicilio alcanzó más de un metro.

“Duró mucho en bajar el agua y todo ese tiempo yo estuve sentada en el sillón. Ya muy noche comenzó a bajar todo, y estaban muy saturados los canales, no salí de la casa en dos días con mi problema de desgaste de cadera, intenté moverme para salvar cosas y ayudarles a mis hijos pero me resbalé y me lastimé, llegaron paramédicos a revisarme, actualmente estoy tomando medicamento”, dijo.

Valdovinos destacó que hasta el momento solamente han recibido apoyo de despensas, les gustaría que los apoyaran con algunos muebles para poder descansar.

“Hace algunos días estuvieron dando despensa a las casas, y es lo único que he recibido. No he sabido nada, a mí me pusieron pérdida total, cuando ellos vinieron estaba todo en el agua. Dormimos en el suelo y nos turnábamos en alguno de los sillones que sobrevivieron”, destacó la mujer.

Su vecina Cinthia Carolina Ramírez, del 571, perdió también todo. La lluvia los afectó mientras dormían y tuvo que despertar a sus hijas a que le ayudaran a rescatar algunos electrodomésticos.

“Fue la sala y otras cosas, ya estaba todo mojado, nos levantamos y ya estaba todo inundado, estábamos casi nadando, la puerta se me cayó y fue lo que nos levantó”, dijo.

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores. Si eres suscriptor de EL INFORMADOR tu acceso está incluido, solicítalo al 33 3678-7777.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

JM