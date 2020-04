Insumos federales no sirven contra el COVID-19: Salud Jalisco

El cargamento de insumos que envió la Federación para el personal médico y enfermeras que atienden pacientes contagiados por COVID-19 no sirve para ese fin, coincidió el secretario de Salud, Fernando Petersen Aranguren.

“Como el resto de los estados del país nos dimos cuenta de que ellos son de mala calidad. ¿Los devolveremos? La respuesta es por supuesto que no, pero tampoco vamos a dejar que estos equipos sean los que porten nuestros médicos y nuestras enfermeras que están a cargo de los pacientes”.

Para este personal, la Secretaría de Salud Jalisco adquirió caretas, goggles de protección, mascarillas que cumplen con las normas internacionales y un traje de protección personal impermeable para evitar el contacto de gotas con el cuerpo, así como doble guante. El doble guante es necesario para que se puedan desvestir, pues es el momento en el que las personas del área de salud se pueden contaminar más fácilmente.

En cambio, el equipo que envió el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es una mascarilla que sólo cumple la norma de su país de origen, pues tiene espacios que permiten fugas al inhalar; además no cuentan con goggles, las batas que entregaron no son impermeables y no protegen los pies, además de que los guantes son muy delgados.

Por ello, el equipo que llegó de la Federación será entregado a personal de Salud que no tenga contacto con pacientes infectados por COVID-19, sino que atiendan en otras áreas.

JM