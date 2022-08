Los automovilistas de la zona metropolitana de Guadalajara han visto reflejado un incremento en el precio de los combustibles producto de la eliminación de los subsidios para la gasolinas Regular y Premium que se comenzaron a aplicar a partir de las últimas dos semanas.

A partir del sábado 13, los consumidores de gasolina Magna (regular) tienen que pagar 32 centavos más por cada litro de combustible, luego de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) diera a conocer una reducción del subsidio al estímulo fiscal.

En la Magna el estímulo fiscal que aportaba el Gobierno federal era de 100%, pero se redujo a 94.12%, por lo que los consumidores tendrán que pagar 0.3220 pesos por cada litro de gasolina.

En Premium es la segunda reducción al estímulo fiscal, ya que la semana pasada el subsidio bajó de 100% a 92.23%, pero desde el sábado 13 la aportación que da el Gobierno es de 73.34%.

La Magna en casi 25 pesos; la Premium casi en 26

En la gasolinera Valero ubicada en López Mateos y Mariano Otero es donde se vendió la semana pasada el combustible más caro de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.

En esta estación el litro de la Magna se vende actualmente a 24.37, mientras que la Premium en 25.99.

“Aquí en esta gasolinera está cara en otras anda como en 21 (la regular) y aquí anda en 24.37 la regular por eso no voy a cargar”, dijo un cliente que llegó a cargar, pero mejor se fue.

Un automovilista, que prefirió omitir su nombre, explicó que antes cargaba el tanque del carro con mil 300 pesos y ahora gasta mil 700 pesos.

“Me cambie de domicilio porque vivía fuera de Guadalajara y gastaba mucho en gasolina, mejor renté un depa y me vine para acá, antes gastaba como 2 mil y ahora gasto mil 700 cada tres semanas, pero pago departamento”, dijo.

Resienten el alza

Otros conductores han optado por usar menos el coche, buscar otras alternativas para cargar combustible o cargar menos.

“Yo sí lo he notado, ahorita estamos usando menos el carro, hay que ahorrar no hay de otra manera”, dijo Luis.

Jaime Esquivías, otro automovilista, dijo que no tiene otra alternativa y tendrá que seguir cargando.

“Sí he notado que se ha incrementado desde la semana pasada, eso va a reflejarse en un incremento en los precios, dijo AMLO que iba a bajar puras promesas, pura lengua”, afirmó.

Antonio Miranda es otro consumidor que notó a partir de esta semana el alza en el precio.

“Los precios están altos, no había llenado el tanque, pero los costos sí tienen diferencia esta semana”.

Agregó que por este motivo en su negocio tendrá que realizar un ajuste de precios en los costos de traslados y entregas de mercancías a sus clientes.

“Quizá si sea muy poco, pero si hacemos muchas entregas en la semana si se va a notar. Somos pequeños emprendedores y sí nos va a afectar porque independientemente de las entregas que hagamos nosotros los productos que también consumimos llevan una medio de transporte y seguramente van a incrementar”, añadió Antonio.

Alberto López, otro automovilista comentó que estos aumentos se notan todo el tiempo y sexenio tras sexenio y no hay beneficios para la población.

“La verdad casi no me fijo, pero sí he notado que ha aumentado, pero no tengo otra alternativa cara o barata tengo que surtir realmente el quejarse no tiene sentido hay que seguir cargando, moviéndonos mi única alternativa sería dejar de usar el carro”, comentó Alberto López.

En la gasolinera Valero ubicada en López Mateos y Mariano Otero la Magna cuesta 24.37 el litro y la Premium 25.99. EL INFORMADOR/ J. VELAZCO

Despachadores ven menos propinas

El incremento en el precio de los combustibles también afecta a los despachadores que han visto disminuir sus propinas hasta en un 50 por ciento debido a que llegan menos carros a cargar combustible.

“A partir del alza al precio la verdad los perjudicados son los despachadores porque no hay tanta clientela y de ahí ellos sacan una propinita y la gente ve el precio y se va a parte de que la gente no sé si sepa que ya les quitaron el subsidio, pero con ver el precio el cliente se va y dice mejor me voy a una más barata”, dijo Fernando, encargado de una gasolinera ubicada en Mariano Otero y López Mateos.

“La gente carga lo mismo, pero nos afecta en que no llegan tantos carros, mucha gente se va, nos pregunta a cuánto esta y les decimos lo que vale y se van”, añadió Ramón, un despachador.

Explicó que esta estación de servicio cambio de proveedor de Pemex a Valero pero al realizar el cambio empeoró y cada vez son menos ventas.

“Antes estaba llena y mire ahora, no llegan muchos carros”, agregó Ramón.

“Sí nos ha pegado en las propinas, aquí la gente llega a cargar igual, pero nos dan menos propinas porque el costo es más elevado, algunas personas nos dicen que cada vez está más cara”, dijo Antonio, despachador de una estación ubicada en Periférico y Avenida del Iteso.

Realizan inspecciones

En un recorrido realizado por este medio, se constató que personal de la Profeco realizaba inspecciones a las estaciones de servicio.

“Vamos a estar nosotros haciendo los promedios también en la página de Quién es Quién es en los precios, se van a poder revisar y siempre lo que se busca es una compra informada y se investigue en dónde cuesta más barata”, dijo esta semana Sebastián Hernández, titular de Profeco en Guadalajara.