Incertidumbre entre usuarios de "El Hospitalito" por desaparición del Seguro Popular

La extinción del Seguro Popular y el arranque del nuevo Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) generó incertidumbre entre las personas que este primero de enero acudieron al Hospital General de Zapopan.

Sentado en la escalinata de ingreso, el señor Luis Alberto Castillo espera a que den de alta a su hija, que la tarde del 31 de diciembre ingresó en labor de parto. El vecino de la colonia Las Juntas relató que a su arribo supieron que, si "la cigüeña" no llegaba antes del primer minuto del 2020, deberían pasar a trabajo social para valorar el pago que tendrían que cubrir; les anticiparon que podría ser de cuatro a seis mil pesos.

"Nos dijeron que ya a partir de hoy no había Seguro Popular y que iban a comenzar a cobrar. Las (mujeres) que se aliviaron ayer hasta antes de las 12 de la noche no les van a cobrar. Mi hija se alivió a las nueve de la noche y se supone que no nos van a cobrar. No sabíamos nada del cambio, apenas cuando llegamos nos enteramos", comentó.

Fernanda acudió al área de urgencias de El Hospitalito a llevar a un familiar en estado grave, dijo que se enteraron de que, aunque tenían el Seguro Popular, cuando su paciente deje el hospital tendrán que pagar una cuota de recuperación.

"Aún no sabemos cuánto nos van a cobrar, pero si nos dijeron que al final se ve eso. Nos dijeron que con la trabajadora social se puede hacer algo para que no sea tanto, pero pues, aunque llegue a fallecer mi tío nos cobran algo", expuso.

En una lona colocada al ingreso del hospital se avisa de la desaparición del Seguro Popular. Se solicitó entrevista con alguno de los encargados del área, pero no se concedió. Trabajadores comentaron que desde hace tres días no hay quien atienda en el módulo de información del extinto seguro.

El Ayuntamiento de Zapopan informó en un comunicado que, debido a la desaparición del Seguro Popular, a partir del primero de enero de 2020, el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud del Municipio de Zapopan (SSMZ), a través del Hospital General de Zapopan y las unidades de Cruz Verde dejaron de brindar de forma gratuita los servicios de ginecobstetricia, pediatría y cirugía a derechohabientes del Seguro Popular. Se afirmó que mantendrán servicios accesibles o sin costo para la población más vulnerable.

LS