Inauguran infraestructura educativa en Tlajomulco

Con una inversión de 23 millones de pesos, se construyó infraestructura nueva para la escuela primaria Juan Aldama y para el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (CECYTEJ), en Tlajomulco, los cuales se inauguraron hoy.

En la primaria, la cual se ubica en el fraccionamiento Real del Sol, se edificaron seis aulas didácticas; escaleras y obra exterior. Esto con un monto de tres millones 700 mil pesos, un recurso estatal con el cual se benefició a 521 estudiantes.

Mientras que en el CECYTEJ, con dirección en el fraccionamiento Santa Fe, se construyeron seis aulas didácticas; un laboratorio de idiomas; un taller de procesos de gestión administrativa; un módulo de servicios sanitarios; una aula de usos múltiples; andadores; gabinete Psicopedagógico; biblioteca; escaleras; cancha de usos múltiples; construcción de reja perimetral, así como equipamiento, lo cuales beneficiaron a 571 alumnos y 23 docentes. La inversión total fue de 19 millones 600 mil pesos y es un recurso del estado.

“Aquí estamos haciendo esta inversión, pero en las demás escuelas también tenemos otro tipo de inversiones, que vamos a traer seguramente en un programa que se va a ir haciendo, año con año. Trabajo en becas, trabajo en escuelas de tiempo completo, de 99 pasamos a casi 1000 escuelas, todo eso es cobertura y atención para nuestros hijos”, aseguró el gobernador del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz.

Por su parte, el presidente municipal, Alberto Uribe Camacho, señaló la falta de escuelas, hospitales, transportes y servicios públicos, “y cosas que todavía no podemos ponernos al día, porque estábamos creciendo tan rápido que luego me decía él secretario… Pues ya paren de generar vivienda, esto es como cuando son muchos y muchas y ya no alcanzan los frijoles, pues llega un momento que por más agua, no va alcanzar y entonces, es que decidimos continuar y en una reunión de trabajo que tuve justamente con el secretario, le pedía yo que pudiéramos reafirmar nuestro compromiso, con la educación pública”.

Ante esto, el secretario de Educación del Estado, Francisco Ayón López dijo: “Como ya lo dice el Presidente Municipal, ante un tema que se nos había desbordado, que tiene que ver con el crecimiento poblacional. En toda esta zona, vive como lo decía Alberto, más del 60% de los habitantes de Tlajomulco, y en esta colonia, en esta zona en específico de Real del Sol, teníamos un déficit de cobertura importante, es por ello que hemos generado lo que nos ha pedido tanto la comunidad, que tiene que ver con el crecimiento, de su propia escuela primaria, estar generando los crecimientos de las escuelas que están aquí al lado, tanto el preescolar como la Secundaria y con esto gobernador tu refrendas lo que quedaste un día, que la inversión educativa tendría que ser equitativa, para todos y donde más se necesitara”.

Y el titular de la Secretaría de Educación Jalisco (SSJ) informó que hasta el momento se han sustituido 90 por ciento de las aulas provisionales que existen en Tlajomulco.

