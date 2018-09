Cierra administración estatal con 68 mil nuevos espacios en prepa

En el ciclo escolar 2012-2013, la matrícula en educación media superior en la Entidad era de 266 mil alumnos. Sin embargo, hoy la cobertura se incrementó al generar 68 mil 764 nuevos espacios en escuelas públicas y privadas.

“Son casi 69 mil (jóvenes) que buscaban trabajo y no lo tenían porque no tenían la prepa”, destaca el secretario de Educación en el Estado, Francisco Ayón López.

Comenta que actualmente más de 335 mil jóvenes de entre 15 y 17 años pueden acceder cada ciclo escolar a las preparatorias, lo que representa uno de los crecimientos más altos en la matrícula, con respecto a las cuatro administraciones anteriores.

“En seis años, pasamos de 61% de cobertura a 77%. En el Gobierno de Carlos Rivera, la educación media superior creció 0.3%; con Alberto Cárdenas, 10.20; con Paco Ramírez, 7.60; con Emilio González Márquez, 9.60, y con nosotros, el 16.11”.

Además de invertir más de dos mil millones de pesos en infraestructura para generar nuevos espacios, otro de los puntos que resultó fundamental para este crecimiento es el Examen Único de Admisión, que permite encontrar espacio a estudiantes que fueron rechazados en algunas escuelas. “Cada uno de los sistemas hacía un examen diferente: unos hacían Planea, otros hacían exámenes domésticos y algunos el Ceneval, pero los hacían en diferentes tiempos; entonces, si no entrabas a la UdeG, pues ya te tenías que aguantar hasta el otro año o hasta el otro semestre”.

Desde 2015, todas las instituciones de nivel medio superior hacen el examen de admisión el mismo día.

Acentúa que, en estos seis años, también se logró disminuir la deserción y mejorar la calidad.

Y se proyecta que, para el ciclo escolar 2019-2020, la cobertura supere el 80%, debido a que antes del cierre de la administración se entregarán cinco preparatorias más.

Aspirantes admitidos mediante examen único:

Mil 542 en 2015

Mil 503 en 2016

Mil 658 en 2017

2 mil 151 en 2018

Total: 6,854

El secretario Francisco Ayón remarca que se cumplieron los objetivos para mejorar en todos los indicadores en el nivel medio superior. EL INFORMADOR/A. Camacho

Inversión en infraestructura para prepas registra récord en Jalisco

Durante la actual administración de Aristóteles Sandoval se han invertido dos mil 131 millones de pesos en infraestructura en el nivel medio superior. La bolsa global contempla recursos de fondos federales, estatales y de las propias instituciones educativas.

El secretario de Educación en Jalisco, Francisco Ayón López, informa que el año más importante en materia de inversión fue 2015, tan sólo un año después de que la SEJ y la Universidad de Guadalajara (UdeG) comenzaran a trabajar en conjunto para atraer más presupuesto y lograr que Jalisco mejorara en este nivel, para lo cual solicitaron ayuda. En ese ejercicio presupuestal recibieron más de 988 millones de pesos. De éstos, 877 millones provinieron del Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior.

Entre los pendientes que se tienen para antes del cierre de administración están la entrega de cinco escuelas que construyó la Secretaría tanto en el Área Metropolitana de Guadalajara como en el interior del Estado. La de Tala será inaugurada en este mes; las de Lagos de Moreno y San Juan de los Lagos, en octubre; las de Tonalá y Cuquío, en noviembre. Sólo se sumaría la construcción de otra escuela estatal en Zapopan, en donde se proyecta iniciar las obras la próxima semana.

Estos centros escolares tendrán capacidad para recibir entre 600 y mil 200 estudiantes, que permitirán eventualmente incrementar la cobertura por arriba de 80 por ciento.

En el caso de Tlaquepaque, el secretario aclara que los proyectos que se acordaron con la alcaldesa María Elena Limón no avanzaron por la falta de recursos municipales, ya que este tipo de obras se ejecutan con inversión conjunta. Reconoce que en este municipio se tiene un déficit importante en cobertura de educación media superior, y por ello se contempló la construcción de una escuela en la colonia Lomas. Este plantel se tiene proyectado construir a un lado de la preparatoria de la UdeG, que iniciará operaciones en enero próximo, ya que de acuerdo con las autoridades municipales se pretende que la zona se convierta en una villa universitaria. Sin embargo, explica que será la siguiente administración estatal la que concrete la obra.

Como parte del crecimiento que se tuvo en la actual administración, comenta que el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Jalisco (Cecytej) logró pasar de 22 a 33 escuelas durante los últimos seis años. Además, se realizaron ampliaciones en planteles ya establecidos. Por ejemplo, en Santa Margarita, en Zapopan, había sólo un módulo de prepa frente a Puerta de Hierro y ahora se tienen tres. En el Cecytej de Tonalá había uno y ahora se tienen tres. En Panorámico no había y hoy se tienen tres, “se dio un crecimiento muy importante en media superior, que era la parte que nos tocaba construir y sacar adelante”.

Por otra parte, informa que en algunos municipios se tienen problemas de espacio para crecer, como es el caso de Tonaya, en donde se tiene un aula provisional. Aunque se cuenta con un plantel del Cecytej, en donde la población les pide que construyan, el secretario remarca que no pertenece al Colegio ni a la dependencia estatal, por lo que no pueden realizar obras.

Inversión en infraestructura (2013-2018) Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura

para Educación Media Superior: 1,426,974,992 Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM Potenciado): 293,578,107 Fondo de Aportaciones Múltiples

(FAM Regular): 260,592,499 Recursos Cecytej: 105,500,000 Infraestructura federal: 41,196,543 Sistema Nacional de Bachillerato (SNB): 3,550,000

Iniciarán construcción en la colonia Constitución

Para dar respuesta a la demanda de educación media superior que se tiene en la metrópoli, se proyecta que la próxima semana se coloque la primera piedra para iniciar la construcción de una preparatoria en la colonia Constitución, en Zapopan.

“Era para nosotros muy importante entrar en la zona metropolitana porque era un tema donde nos generaba una problemática mayor. El problema era estar dentro del Periférico y el único espacio disponible en ese entorno se daba sobre un internado que teníamos anteriormente en esa zona de la colonia Constitución”.

Ante la poca asistencia de alumnos que se tenía en ese plantel, la Secretaría decidió cerrarlo hace dos años para construir una nueva preparatoria que se convertirá en una de las más grandes, con capacidad para dos mil 600 estudiantes.

En esta superficie de alrededor de 1.7 hectáreas se proyecta la construcción de un bachillerato, otro edificio de educación básica y la segunda etapa del Centro Educativo Para Altas Capacidades.

A pesar de que la actual administración está por concluir su periodo, Ayón remarca que iniciarán los trabajos de este plantel porque era necesario no dejar escapar los recursos. “Es un tema que platicamos con Pablo Lemus, todavía estamos en ese tema…”.

Para la construcción de la preparatoria se proyecta una inversión de 22 millones de pesos. En el caso de la escuela de altas capacidades, subraya que se está trabajando en conjunto con el alcalde de Zapopan, ya que podría concretarse con el apoyo de una fundación.

En el sexenio se destinó la cifra inédita de dos mil 131 millones de pesos para nuevas instalaciones y la remodelación de planteles. EL INFORMADOR/Archivo

Refuerzan aprendizajes de alumnos

Aún se tienen rezagos en materia de aprendizajes a nivel bachillerato, pero el secretario de Educación subraya que entre 2013 y 2018 se reforzaron las acciones para obtener mejores resultados, los cuales se vieron reflejados en las evaluaciones que se realizaron en los últimos años. Por ejemplo, los obtenidos en el Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes (Planea) 2017. “¿Qué se logró con ese tema? En el 2013, Jalisco estaba en el lugar 15 en el tema de Enlace de matemáticas; hoy estamos en el lugar dos. Sí tenemos un crecimiento sustancial”. Además, en Lenguaje y Comunicación se ubica en el tercer lugar.

Considera que con una política consolidada en capacitación de matemáticas y comunicación no sólo podrán competir en Planea, sino también ubicarse en los mejores lugares de las pruebas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Aclara que no sería algo inmediato, “pero con la inercia que llevamos (podremos lograrlo)”.

Para reforzar los aprendizajes, el secretario estatal informa que se han incrementado las tutorías de matemáticas y también en comunicación.

Mientras en 2013 se realizaron 11 mil 843 tutorías en 58 escuelas, en 2017 se llevaron a cabo 50 mil en 274 centros escolares. Además, se ha avanzado en calidad educativa. Actualmente, se tienen 712 escuelas dentro del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB), en el que se evalúa la infraestructura, el perfil de los docentes y el funcionamiento administrativo. Recuerda que en 2012 se tenían 21 en el Padrón de Buena Calidad y actualmente son 219.

En esos 21 planteles se tenía una matrícula de más de 17 mil alumnos y para este año superan los 216 mil estudiantes, que representa 66% de la matrícula total de Jalisco.

“Donde tenemos una situación de menor avance de calidad, tiene que ver con los colegios particulares, son los que no se han incorporado”. Actualmente, sólo tres de un total de 421 escuelas particulares se encuentran dentro de este padrón.

Reduce la deserción escolar

Jalisco se mantiene como la Entidad con el menor porcentaje de deserción escolar en el nivel medio superior. En el ciclo escolar pasado se ubicó en 2.37%, por debajo incluso de los 4.08% que se tenían al inicio de la administración estatal.

Francisco Ayón enfatiza que se ubican “muy por debajo” de los Estados que se encuentran en el sótano: Morelos (20.9%) y Ciudad de México (18.8%).

Subraya que la OCDE reconoce que Jalisco es el Estado con el menor porcentaje de deserción a nivel bachillerato. Para lograrlo, al inicio de la administración se sumaron a la convocatoria de la Subsecretaría de Educación Media Superior para apoyar el movimiento contra el abandono escolar.

El director de Educación Media Superior en Jalisco, Édgar Eloy Torres Orozco, comenta que este movimiento contempla medidas al interior de los planteles, con la atención a estudiantes que, por rezago escolar, tienden a dejar el plantel durante el primer año, así como la detección de aquellos que presentan otro riesgo.

En esto último participan los estudiantes, quienes reportan cuál de sus compañeros podría dejar la escuela por razones económicas. Por su parte, los directores revisan los casos para gestionarles becas o implementar algún plan de atención especial.

Añade que el Estado complementó estas acciones con una estrategia local, “apoyando el trabajo de los orientadores educativos; es decir, que pudiera haber una complementariedad de parte de los planteles de acercar la atención psicosocial, la atención psicofamiliar, para que los causales de riesgo pudieran ser reducidas y, en consecuencia, tener una visión más integral del fenómeno”.

CLAVES

El problema de los no admitidos

Desde 2012, en el país es obligatorio cursar el bachillerato, lo que provocó que tanto los Gobiernos locales como los subsistemas inyectaran más recursos para mejorar la calidad e incrementar la cobertura.

Sin embargo, aún se tienen pendientes, como hacer frente al número de estudiantes que no son admitidos en los centros educativos.

El director de Educación Media Superior en Jalisco destaca que es necesario apostar a la planeación para nuevos servicios educativos donde hay no admisión, principalmente en la metrópoli, Puerto Vallarta y ciudades medias, que están creciendo a un ritmo consistente con nuevos asentamientos, por lo tanto requieren nuevos espacios.

Señala que en Guadalajara hay entre 10 mil y 12 mil no admitidos anualmente, porque no caben en los subsistemas de primera opción, ni siquiera se resuelve el problema con el Examen Único.

A diferencia de Jalisco, que tiene una cobertura de 77%, hay otras Entidades como la Ciudad de México con una “sobreoferta impresionante”. En éste último, la cobertura está por arriba de 100%, tienen más espacios frente al total de estudiantes que egresan de secundaria.

Jalisco creció en la cobertura de media superior y se ubica en 77 por ciento. EL INFORMADOR/Archivo

Necesarias, consultas para evaluar reforma educativa

El secretario de Educación se dice a favor de que se analice la reforma educativa. Sin embargo, subraya que es necesario elaborar consultas en las que participen tanto los maestros como la ciudadanía en general.

“En mi opinión, y lo he platicado en las mesas de transición del Gobierno federal, es que se tendría que abrirse un compás de espera y un tema de consulta para que la gente pueda opinar sobre la reforma. Y sobre esos temas de consultas construir un modelo que pueda ser más regional y que pueda ser una situación donde los docentes puedan participar, y donde ellos lo decidan de forma voluntaria”.

Uno de los temas más complicados, explica, es la evaluación del desempeño donde hay solo un artículo que genera problemas, que es la no permanencia. “Tienes tres oportunidades, pero si no las generas o pasas, te sacan de tu función. Te siguen pagando el mismo sueldo, pero te sacan a otra función… es decir, si eres un maestro y no pasaste, te vas de prefecto, de secretaria... dependiendo. Esa es la parte de la reforma que más problema ha causado y es la de la evaluación al desempeño”.

Otro de los temas que considera central en esta revisión es la descentralización de la nómina, para que sean los Estados los que realicen los pagos a los maestros y ya no dependa directamente de la Federación.

Con esto se evitarían problemas como el que se presenta en Jalisco, en donde algunos docentes de escuelas federalizadas tienen retrasos en pagos de hasta ocho meses, lo que provocó que la semana pasada pararan más de seis mil centros escolares.

Sin embargo, informa que esta situación quedará prácticamente solucionada hoy. Hasta el pasado martes se tenía pendiente realizar el pago de alrededor de 600 maestros de la Sección 16 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

