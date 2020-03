Iba a bendecir el negocio, pero no alcanzó porque asesinaron a la empleada

La mujer yacía boca abajo junto al mostrador donde se despachaban los pollos asados. Los agresores le dispararon por la espalda y después huyeron.

“Apenas a las 4:00 iba a bendecir el negocio, pero ya no alcanzamos porque asesinaron a la empleada. El negocio ya tiene tiempo, pero lo íbamos a bendecir para que les fuera bien” dijo el párroco que había llegado para llevar a cabo la ceremonia, pero solo le quedó orar por el alma de la mujer.

La bendición entonces fue para el cuerpo de la víctima, quien era trabajadora del negocio ubicado en la colonia Belisario Domínguez, donde también se venden tortas ahogadas y tacos.

“El policía me preguntó si sabía si ella tenía problemas, pero yo le dije que no sabía porque tenía poco trabajando con nosotros. Me iban a traer a mis niños... que bueno que no alcanzaron porque si no, también les hubiera tocado a ellos”, dijo por su parte la encargada del negocio ubicado en el cruce de las avenidas Puerto Melaque y Juan Pablo II.

EL INFORMADOR / F. Atilano

Paramédicos municipales confirmaron la muerte de la mujer, de aproximadamente 35 años, quien recibió al menos seis impactos entre la espalda baja y los glúteos, aunque en el lugar quedaron más de 14 indicios de bala calibre 40. No se reportaron otras personas lesionadas.

De acuerdo con lo referido por testigos a la Comisaría de Guadalajara, minutos antes de las 16:00 horas los causantes llegaron al lugar a bordo de un vehículo tipo sedán en color blanco del cual descendió un hombre, le disparó de manera directa y volvió a subir al auto para huir. Pese a la movilización policíaca en la zona, no hubo detenidos.

“Ella se llevaba muy bien con todos, sí era de carácter fuerte, pero era muy amable, muy chambeadora. Sí tenía poco tiempo trabajando ahí pero no se metía con nadie. Ya no sabe uno por donde le llegan ni por qué”, dijo por su parte uno de los vecinos de la zona.

Personal del Ministerio público acudió al punto para levantar los indicios correspondientes y abrir la carpeta de investigación por el crimen, que deberá ser investigado, por protocolo, bajo el delito de feminicidio. Mientras tanto, peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses levantaron el cadáver para realizar en sus instalaciones la autopsia de ley.

LS