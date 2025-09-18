Hallan dosis de droga en Penal de Vallarta; suman 26 revisiones aleatorias

La Secretaría de Seguridad Jalisco, a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (DIGPRES), dio a conocer que llevó a cabo una nueva supervisión aleatoria, ahora la prisión de Puerto Vallarta.

Se trata del Centro Integral de Justicia Regional (Ceinjure), de Puerto Vallarta, donde se implementó el nuevo dispositivo coordinado por la Policía Estatal Penitenciaria, y en conjunto con la Guardia Nacional, Marina y Defensa.

"El despliegue lo integraron cerca de 200 uniformados de las distintas instituciones. El registró se realizó en los dormitorios del reclusorio, así como en las áreas de comedor, terraza, talleres, áreas comunes y técnicas", explicó la autoridad estatal a través de un comunicado.

En total, afirmó, se localizaron y aseguraron siete envoltorios de material granulado con las características del crystal, 15 bolsas de aparente marihuana, 12 pipas "y un frasco que contenía pastillas blancas".

También se aseguraron un teléfono celular, cerca de 20 varillas metálicas de diversos tamaños, cinco hojas metálicas con mango, nueve encendedores, tres tijeras y cuatro cargadores de celular, dijo la Secretaría de Seguridad del Estado.

De acuerdo con la autoridad estatal, suman ya 26 revisiones aleatorias en los 12 Centros Penitenciarios de Jalisco y los dos Centros de Atención a Menores, en lo que va de la actual Administración.

"Las inspecciones se mantendrán de forma permanente y aleatoria para preservar el orden y el ambiente de sana convivencia al interior de los reclusorios, para que las personas privadas de la libertad tengan un internamiento digno y una reinserción con estricto apego a los derechos humanos", finalizó el comunicado.

YC