Luego de acudir al cambio de comandante de la 43 Zona Militar, la presidenta municipal de Buenavista, Michoacán, Irma Moreno Mendoza, fue atacada a tiros por sujetos que dispararon hacia su vehículo, sobre el tramo carretero Apatzingán-Tepalcatepec.

Los reportes señalan que desde la localidad de Santa Ana, varios motociclistas empezaron a perseguir a la alcaldesa, quien viajaba junto con su convoy policial de seguridad.

Metros antes de llegar a la caseta de vigilancia de la entrada a la cabecera municipal, otro grupo de criminales, identificados con el Cártel Michoacán Nueva Generación, dispararon desde la parte alta de un cerro, en contra de la gobernante.

El hecho movilizó al personal de la Guardia Civil y de la Policía Municipal, que protegieron a Moreno Mendoza y a su esposo, quienes salieron ilesos del atentado.

Las corporaciones de seguridad implementaron también un operativo en busca de los responsables de este hecho criminal.

También, mientras el Ejército Mexicano realizaba la ceremonia de cambio del comandante de la 43 Zona Militar, un funcionario municipal era atacado a tiros en la alcaldía de Apatzingán, que se reporta estable tras la agresión.

