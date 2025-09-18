Esta tarde el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), publicó en el Periódico Oficial licitaciones para elaborar una serie de estudios y proyectos ejecutivos con motivo de construir obras viales en el Área Metropolitana Guadalajara (AMG) y Puerto Vallarta.

Las obras que se proyectan son un túnel vehicular en avenida Mariano Otero a su cruce con avenida de las Rosas, hacia la Expo Guadalajara, en Guadalajara, así como un retorno elevado sobre Carretera Federal 200, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Puerto Vallarta.

Para Zapopan, se contempla la construcción de un nodo vial en las avenidas Aviación y Santa Margarita, pavimentación en concreto hidráulico en Juan Gil Preciado, en la calle Arco de la Estrella, y el nodo Colotán, en el entronque con la Carretera Federal 23 con rumbo a Colotlán.

También se licitaron la elaboración de los proyectos ejecutivos del puente vehicular sobre avenida El Zapote, para cruzar el Canal de Atequiza, y la conexión de la misma avenida con Carretera Guadalajara – Chapala, en las inmediaciones de la Carretera Estatal 107, en Tlajomulco.

Las inversiones y los periodos de ejecución de cada una de las obras se darán a conocer una vez hayan concluido los estudios de cada uno de los proyectos.

MF