Designan al senador Carlos Lomelí Bolaños como presidente de la Comisión de Marina

El Senado de la República aprobó el nombramiento del legislador jalisciense Carlos Lomelí Bolaños, del Grupo Parlamentario de Morena, como nuevo presidente de la Comisión de Marina, en sustitución del senador priista Alejandro Moreno Cárdenas.

La designación se dio tras el aval del Pleno a un acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en el que se señala que la integración de las comisiones responde al criterio de pluralidad y proporcionalidad entre las fuerzas representadas en la Cámara Alta, el documento, fechado el 18 de septiembre y publicado en la Gaceta del Senado, entró en vigor de manera inmediata.

En su intervención, Lomelí Bolaños agradeció el respaldo de sus compañeros de bancada, así como del coordinador Adán Augusto López y del vicecoordinador Ignacio Mier, por la confianza en esta nueva responsabilidad.

“Este cargo es un reconocimiento al pueblo de Jalisco y a la lucha colectiva que nos trajo hasta aquí. El mar es riqueza, frontera, trabajo y vida. Desde esta trinchera trabajaré para que nuestras y nuestros marinos, pescadores y comunidades costeras avancen con la justicia social que merecen” , afirmó.

La Comisión de Marina tiene entre sus atribuciones la ratificación de ascensos en la Armada de México, la designación de mandos superiores en el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como la autorización a la Presidencia para el envío de tropas al extranjero, el tránsito de fuerzas extranjeras en territorio nacional y la permanencia de escuadras de otros países en aguas mexicanas por más de un mes.

