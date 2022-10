Hagamos: Jalisco, el Estado con más desapariciones forzadas

El partido Hagamos continuó este jueves con los diálogos "Hablemos y Hagamos", el tema fue sobre las desapariciones forzadas y los expositores fueron Carmen Chinas Salazar y Rogelio Barba Álvarez, especialistas en la materia, quienes estuvieron acompañados por el presidente del instituto político, Ernesto Gutiérrez Guízar, y la vicepresidenta Valeria Ávila.

La investigadora Carmen Chinas fue tajante al señalar que Jalisco es el Estado número uno en personas desaparecidas de México y se encuentra en los primeros lugares en fosas clandestinas.

“En promedio cada día desaparecen en Jalisco 6 personas que, pese a los esfuerzos que se hacen por localizarlas, se mantienen en esa condición. La tasa de desaparición diaria se aceleró durante 2022. En 2019, era de 5.25 casos, 4.48 en 2020, 5.08 en 2021 y seis en lo que va de este año”, recalcó la investigadora.

Afirmó Carmen Chinas que la tasa de localización diaria es de ocho personas “y aunque parece alta, no ha sido suficiente para ralentizar o revertir la incidencia del delito. De hecho, los esfuerzos de localización en Jalisco son menos eficientes respecto al promedio nacional. A escala del país, por cada persona desaparecida y no localizada se localiza a 1.46 según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), mientras que Jalisco la proporción es de 0.84”.

“La letalidad asociada a la desaparición es mucho más alta en Jalisco que en todo el país. De todas las personas que han sido localizadas a escala nacional según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas el 6.85 por ciento son víctimas fatales. En Jalisco es el 15.26 por ciento”, argumentó.

Por su parte, el investigador Ricardo Barba Álvarez remarcó que en el tema de las desapariciones forzadas se ha incrementado de forma exponencial, es un severo problema el cual se debe de conocer a fondo con objetividad. A pesar de que es una realidad cruda, no es nada favorable para el gobierno en turno por la poca seriedad que han demostrado, pero es una realidad que preocupa a todos.

La vicepresidenta de Hagamos, Valeria Ávila, reiteró que lamentablemente en Jalisco va la alza en feminicidios, en personas desaparecidas, para este gobierno no pasa nada, hay más de 15 mil desaparecidos en la entidad, no hay estrategia alguna, es un caos.

Finalmente, el presidente de Hagamos, Ernesto Gutiérrez, externó su punto de vista sobre las desapariciones forzadas en Jalisco.

“En este Estado nadie está a salvo y quiero dejar de hablar desde escenarios ajenos. Yo mismo no quiero jamás que se materialice el temor de que mi madre tenga que buscarme debajo de la tierra. Yo mismo temo cuando mi novia sube a un carro de servicio o cuando sale a caminar con el perro. Yo mismo he compartido fotos de familiares y amigos de mis amistades. Yo no quiero nunca, tener que buscar a nadie de ustedes. Yo no quiero vivir en un Jalisco donde las desapariciones sean parte del paisaje”.

"Como dirigente de un partido tengo una responsabilidad. Y tenemos que comprometernos. Tenemos que hacer algo, no es, no debe ser normal lo que vivimos, pero para hacer algo primero hay que entender, hay que sensibilizarnos, hay que hacernos parte de la causa. Hay que escuchar, por eso estamos aquí, para que hablemos y hagamos algo con esta tragedia", insistió Gutiérrez Guízar.

JM