El día de hoy, oficiales de Guardabosques de la Comisaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara recataron a una serpiente de cascabel que se encontraba en un taller de herrería ubicado en la Colonia Residencial de la Barranca.

Los uniformados se encontraban realizando un recorrido de vigilancia sobre las calles Andrés Blancarte y Félix Almada, cuando un ciudadano solicitó su auxilio tras percatarse de la presencia de una serpiente dentro de su taller.

Al llegar al domicilio, los Guardabosques de Guadalajara encontraron un reptil de aproximadamente 50 centímetros. Al encontrarse al espécimen, los oficiales implementaron maniobras de seguridad para asegurar al animal. El ser vivo se encontraba en buen estado de salud.

La serpiente cascabel fue trasladada a la base policial en Oblatos y, finalmente, a la Unidad de Acopio y Salud Animal (UNASAM) en Tlajomulco.

En caso de necesitar reportar un incidente que deba ser atendido por Guardabosques de la Policía de Guadalajara se deberá realizar un llamado de emergencia a través del teléfono 911. Ante el avistamiento de vida silvestre tales como víboras, tlacuaches, halcones, águilas u otro animal que pueda estar atentando contra la vida de los ciudadanos o la salud del propio especimen se puede buscar atención a través del teléfono 33-2088-8988 del Centro de Conservación de Vida Silvestre.

