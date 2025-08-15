En diciembre de 2025, Florida abrirá nuevamente la temporada de caza de osos negros, la primera en una década. La Comisión de Pesca y Vida Silvestre del estado (FWC, por sus siglas en inglés) aprobó por unanimidad la medida, que contempla un periodo controlado de 23 días, del 6 al 28 de diciembre, con un máximo de 187 permisos que se asignarán mediante sorteo.

Regulaciones y áreas de caza

El plan establece que solo se podrá capturar un oso por autorización y prohíbe abatir hembras con crías o ejemplares de menos de 45 kilogramos. Estarán permitidas armas de fuego, arcos, flechas y trampas de cebo, siempre que no impliquen alimentar directamente a los animales. El uso de perros de caza se incorporará de forma gradual a partir de 2027.

Los permisos tendrán un precio de 100 dólares para residentes y 300 para quienes no lo sean, más un pago de 5 dólares para participar en el sorteo. Las zonas habilitadas corresponden a cuatro de las siete unidades de manejo de osos: noroeste, norte, centro y sur, donde se ha registrado un aumento importante en la población.

CANVA

Motivos detrás de la decisión

De acuerdo con la FWC, el objetivo es frenar el crecimiento de la especie, actualmente estimada en unos 4 mil individuos, y disminuir incidentes con humanos, que han ido en aumento. Entre estos casos figura un ataque mortal reportado en mayo de 2025.

La agencia sostiene que la caza regulada es una herramienta de manejo que, aplicada antes de que la población alcance niveles insostenibles, evita que los hábitats se vean sobrecargados. Estudios recientes muestran un incremento notable en las poblaciones de al menos cuatro regiones del estado.

La decisión ha generado un fuerte rechazo en organizaciones ambientalistas y grupos defensores de animales, que calificaron la medida como una “barbarie legalizada” y cuestionaron la actualidad y precisión de los datos empleados por la FWC.

Los detractores recuerdan el antecedente de 2015, cuando tras más de 20 años sin caza, Florida fijó un objetivo de 320 ejemplares en una semana. Sin embargo, en solo dos días se abatieron más de 300 osos, incluidas hembras lactantes, lo que llevó a cerrar la temporada de forma anticipada.

Algunos críticos atribuyen la reactivación de la caza a presiones políticas, recordando que varios miembros de la FWC fueron designados por el gobernador Ron DeSantis, quien ha respaldado políticas de aprovechamiento intensivo de recursos naturales.

Colectivos ecologistas sugieren opciones no letales, como mejorar la gestión de residuos, colocar cercas eléctricas en comunidades rurales y ampliar campañas educativas para la convivencia segura con fauna silvestre.

CANVA

Por su parte, la FWC afirma que la decisión se basa en criterios técnicos y evidencia de campo, y argumenta que el crecimiento de la población de osos negros en Florida es un caso de éxito en conservación. Según el organismo, limitar el número de permisos y definir zonas concretas reduce el riesgo para la especie a largo plazo.

El regreso de esta práctica se produce en un escenario distinto al de hace diez años: la urbanización, la construcción de carreteras y la pérdida de hábitat natural han aumentado los encuentros entre personas y osos. Para algunos habitantes de zonas rurales, la medida representa una forma de proteger a sus familias y propiedades; para otros, es un retroceso en la conservación de la fauna nativa.

Con la apertura prevista para diciembre, el desarrollo de la temporada será observado por comunidades locales, cazadores, ambientalistas y medios nacionales. Los resultados podrían marcar el rumbo de futuras políticas de manejo de vida silvestre en Florida y en otros estados con problemáticas similares.

BB