Morena Jalisco supera los 267 mil afiliados y anuncia plan para fortalecer gobiernos municipales

La presidenta nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, durante su visita a Jalisco destacó que más de 13.4 millones de mexicanos dejaron atrás la pobreza entre 2018 y 2024, según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

La dirigente atribuyó este avance a la política social y al cambio de modelo económico impulsados por los gobiernos de la Cuarta Transformación: “Es la traducción de lo que significa por el bien de todos los pobres”, puesto que los datos del INEGI “reflejan lo que significa una política transformadora en favor de la gente” afirmó.

Luisa María subrayó que este logro se da en un contexto histórico, con la primera mujer en la Presidencia de México, y que representa un motivo de orgullo para la continuidad del proyecto político.

Además, afirmó que la reducción de la pobreza en México es resultado de las políticas implementadas por los gobiernos de la Cuarta Transformación, enfocadas en atender a los sectores más vulnerables mediante programas universales de bienestar.

Explicó que la estrategia ha consistido en canalizar recursos públicos hacia personas con discapacidad, adultos mayores y estudiantes, así como en fortalecer la economía “desde abajo” con medidas como el incremento al salario mínimo y la eliminación de prácticas laborales abusivas, como la subcontratación.

En el ámbito estatal, dijo, su partido trabaja en resolver las necesidades de la población mediante mejoras en los servicios públicos y el combate a la corrupción.

En relación con el lineamiento del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco que obligaría a postular únicamente a mujeres en ocho municipios, la dirigente respaldó la paridad de género en todos los procesos, aunque advirtió que el tema no debe ser utilizado como herramienta de manipulación política.

Por otro lado, la presidenta nacional de Morena, informó que el partido cuenta con más de ocho millones de afiliados a nivel nacional y que, en Jalisco la cifra supera los 267 mil, lo que representa un 50 por ciento más de la meta establecida para la entidad.

Alcalde Luján señaló que el fortalecimiento de Morena se consolidará con la creación de 71 mil 541 comités seccionales a nivel nacional, de los cuales 3 mil 905 estarán en Jalisco. “Será un proceso histórico que va a fortalecer a Morena, sobre todo porque se trata de abrir las puertas a nuestra militancia en la toma de decisiones, pero también de recoger las preocupaciones que hay abajo, que nuestros militantes puedan, a través de estos comités, defender las causas locales y poder lograr que se atiendan” expresó.

El proceso de conformación de los comités comenzará el domingo 17 de agosto con asambleas en todo el país y se extenderá hasta el 25 de enero de 2026.

Por su parte, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Erika Pérez García, subrayó que este paso responde a la visión impulsada hace más de una década por el fundador del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de que “nunca más el pueblo estuviera solo frente a las decisiones de gobierno”.

Finalmente, Luisa María anunció la implementación de un Plan Municipalista dirigido a reforzar la gestión de los gobiernos encabezados por su partido.

La estrategia contempla tres acciones clave que deberán aplicar las y los presidentes municipales: asignar cada año presupuesto para servicios básicos como agua, drenaje, alumbrado público, bacheo y recolección de basura; destinar al menos un día a la semana a la atención directa de la ciudadanía; y crear la Escuela Municipalista, un espacio de capacitación en temas como austeridad republicana y replicación de políticas exitosas implementadas en otros municipios gobernados por Morena.

Alcalde Luján estuvo acompañada por la Secretaria General del CEN, Carolina Rangel Gracida; el Secretario de Mexicanos en el Exterior del CEN, Alejandro Robles Gómez; el senador y Presidente del Consejo Estatal, Carlos Lomelí Bolaños; el diputado federal, Alberto Maldonado Chavarín, y el coordinador de la bancada morenista en el Congreso de Jalisco, Miguel de la Rosa Figueroa.

