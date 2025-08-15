El sábado 16 de agosto será de tormentas para el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) por lo que es importante tomar precauciones. Aquí los detalles del tiempo:

Meteored espera para este sábado en Guadalajara cielos nubosos con chubascos tormentosos principalmente . Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 26 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de noroeste, con rachas que podrán llegar hasta 23 km/h por la tarde.

La probabilidad de lluvia para Guadalajara este viernes es alta, del 90 por ciento . Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso para la ciudad.

Lluvia en Guadalajara el sábado

02:00 horas Lluvia débil (30% de probabilidad de lluvia) 17 °C 11:00 horas Parcialmente nuboso 22 °C 14:00 horas Lluvia débil (40% de probabilidad de lluvia) 25 °C 17:00 horas Tormenta (70% de probabilidad de lluvia) 21 °C 20:00 horas Tormenta (50% de probabilidad de lluvia) 18 °C

La posibilidad más alta de lluvia para el sábado es a las 02:00 de la madrugada y por la tarde noche, entre las 14:00 y 20 horas . El domingo el pronóstico de lluvia cae al 50 por ciento.

Clima nacional del sábado 16 al lunes 18 de agosto de 2025

El monzón mexicano, en combinación con divergencia, mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur.

Canales de baja presión prevalecerán sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, interaccionarán con una vaguada en altura que recorrerá el sureste, oriente, centro, sur y occidente del país, generando chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en dichas regiones; y con posible caída de granizo en el centro y occidente del territorio nacional.

Se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, el litoral del Pacífico, el litoral del golfo de México y la península de Yucatán.

El lunes, una nueva onda tropical se aproximará a la península de Yucatán, interaccionará con un canal de baja presión en el sureste mexicano, ocasionando probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en ambas regiones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional y Meteored

