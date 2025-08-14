Esto habría vigilado el dron de EU que sobrevoló ayer, según experto

El día de ayer, durante una conferencia de prensa sostenida por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch confirmó que un avión no tripulado o dron se adentró en espacio aéreo mexicano a petición del gobierno de México. El equipo sobrevoló Valle de Bravo, en el Estado de México.

“No es un avión militar, no es un dron militar, son drones, o aviones no tripulados, mejor dicho, que llevan… Vuelan a petición específica de alguna institución del gobierno mexicano, vuelan específicamente en apoyo y colaboración para investigaciones que nosotros tenemos en nuestro país. En este caso está volando la zona de Tejupilco y otras áreas del Estado de México” confro el secretario de Seguridad.

"Pero es a petición de nuestro país, ninguna aeronave vuela, no hay ningún avión militar que vuele, digamos, en nuestro país de esa manera", dijo en conferencia de prensa por la entrega de 26 reos a EU.

De acuerdo con reportes técnicos, el dron de largo alcance MQ-9B Guardian de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que sobrevoló México es una variante del MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF) y fue desarrollado por la firma General Atomics para operaciones terrestres y navales.

Resalta su capacidad de vuelo a gran altura, aproximadamente de 15 mil metros, y para operar en el espacio aéreo civil durante más de 40 horas. Está equipado con diversos sensores, como radar multimodo, equipos electro-ópticos-infrarrojos y video de movimiento completo; además, puede portar armas como misiles aire-tierra y utiliza tecnología de largo alcance satelital con antenas de comunicaciones terrestres. Según la aplicación Flightradar24, que permite rastrear vuelos en tiempo real en todo el mundo, se trató del dron con matrícula CBP-113 de la CBP con un trayecto desde San Angelo, Texas, que sobrevoló límites de los municipios de Zacazonapan y Valle de Bravo.

El drón estaría vigilando una zona en disputa entre cárteles

Juan Carlos Montero, doctor en Política Pública, señala que esa zona la disputan el Cártel Nueva Generación (CNG) y una facción de La Familia Michoacana.

Detalla que se debe tomar en cuenta la geografía de la zona, la extensión territorial, dispersión de los municipios y las conexiones con Jalisco, Guanajuato y el Estado de México, por lo que es un territorio amplio y disperso.

"La forma de operar por parte de los grupos criminales es tener células locales, especialmente municipales, que se comportan como mercenarios, colaborando con los grupos que mejor paguen, y por esa razón muchas veces hemos visto las masacres cuando un nuevo grupo intenta entrar o cambian las lealtades de los grupos asentados en los municipios", refiere a SUN.

Te puede interesar: Policías de Zapopan detienen a cuatro personas en dos colonias del municipio

De acuerdo con el portal especializado The War Zone, no está claro a dónde continuó su vuelo el dron MQ-9B después de que su trayectoria desapareció del seguimiento efectuado por FlightRadar.

Sin embargo, destacó que los operadores de drones de la CBP saben que se les puede rastrear en línea cuando transmiten información con sus transpondedores.

El área que recorrió en círculos sobre México puede haber sido de "recolección activa" de inteligencia o no, y el dron pudo dirigirse a otras zonas más sensibles después de suspender sus transmisiones.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

