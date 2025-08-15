Estos son los perros más caros del mundo en 2025

Las mascotas, además de ser una gran responsabilidad, también implican un fuerte gasto , ya que entre comida, cuidados, chequeos médicos y otros servicios, el costo de tener un animal doméstico puede elevarse a cifras considerables.

Sin embargo, existen personas a las que no les importa invertir una gran suma de dinero con tal de tener a un fiel amigo a su lado.

En el mundo, existen cientos de razas de perros que van desde los tamaños más pequeños hasta los más colosales. A pesar de que todos estos animalitos son seres vivos cuya vida vale igual, algunas razas, debido a sus cuidados, mantenimiento y exclusividad, son más costosas que otras.

Aunque la compra de perros ha disminuido considerablemente, muchas personas prefieren adoptar, todavía hay un sector de la población que elige invertir en el animalito que se adapte exactamente a su preferencia.

¿Cuáles son los perros más caros del mundo?

Samoyedo

Esta raza originaria de Rusia es conocida por su aspecto similar al de un lobo y su pelaje blanco que cubre todo su cuerpo. Los samoyedos son de tamaño medio y destacan por ser animales de caza y pastoreo, aptitudes que contribuyen a que estén en el top 5 de las razas más caras. Un ejemplar puede costar entre 2 mil 500 y 9 mil 500 euros.

Mastín tibetano

Son perros grandes y peludos que pueden superar los 80 kg. Provienen del Tíbet y su precio en el mercado puede variar entre 3 mil y 12 mil euros .

Löwchen o pequeño perro león

El Löwchen es una raza muy antigua y de tamaño pequeño, con orígenes inciertos, ya que Alemania, Francia y Rusia reclaman su nacionalidad. Tener uno de estos ejemplares puede costar entre 7mil y 10 mil euros.

Cavalier King Charles Spaniel

De talla pequeña, con orejas largas y peludas, esta raza inglesa destaca por su aspecto elegante y comúnmente asociada con la realeza. Adquirir un cachorro de linaje puro y certificado puede costar hasta 10 mil euros.

Chow Chow

El Chow Chow es uno de los perros chinos más populares gracias a su imponente tamaño y melena que cautivan a cualquiera. Comprar un ejemplar de esta raza puede costar entre 2 mil y 5 mil euros.

Independientemente del prestigio de estas razas, hay miles de perros, tanto de raza como mestizos, esperando un hogar en refugios y protectoras de todo el mundo , listos para ser adoptados.

