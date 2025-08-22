La Fiscalía estatal informó el arresto de Jorge Luis "N", apodado “El Chispa” o “Snoopy” , señalado como presunto autor del ataque que llevó a la muerte de 10 personas en un bar de Querétaro en noviembre de 2024. Durante una conferencia de prensa, el fiscal Víctor Antonio de Jesús destacó que el detenido era considerado un objetivo prioritario y un generador de violencia en la entidad.

El arresto se llevó a cabo durante la madrugada, tras catear trece inmuebles en la colonia Santa Mónica del municipio de Querétaro. En el operativo se incautaron cantidades significativas de armas y drogas, y en total fueron detenidas cuatro personas. La Fiscalía indicó que “El Chispa” enfrentará cargos por homicidio de 10 personas y tentativa de homicidio de otras diez.

En marzo, l as autoridades también capturaron a José Francisco Contreras Gómez, alias "Alfa 1", líder de la célula Escorpiones del Cártel del Golfo, responsable de la misma masacre. Esta facción, designada como terrorista por el Gobierno de EU, está siendo investigada por delitos que incluyen delincuencia organizada, secuestro, robo de combustible, tráfico de drogas, homicidios y ataques armados contra rivales y autoridades.

��Cae grupo criminal relacionado con el ataque al bar “Los Cantaritos” en Querétaro, donde murieron 10 personas. @OHarfuch informó que fuerzas federales capturaron a nueve integrantes de un grupo criminal. Entre los detenidos destacan José Francisco “N”, alias “Alfa 1”, líder de… pic.twitter.com/R63pkIpVsd— Azucena Uresti (@azucenau) March 20, 2025

Se sospecha que el Cártel del Golfo se unió al Cártel Santa Rosa de Lima para frenar la expansión del Cártel Nueva Generación (CNG). En ese contexto, se cree que el atentado contra el bar Los Cantaritos, ocurrido cerca del centro turístico de Querétaro el 9 de noviembre pasado, estaba dirigido contra Fernando González Núñez, alias "La Flaca", integrante del CNG, como represalia por una agresión previa en el restaurante Mr. Barbas.

Por separado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó en un comunicado sobre la detención de nueve presuntos miembros del crimen organizado derivados de cinco inspecciones y un operativo. Según la SSPC, la información recabada permitió identificar a integrantes de una célula criminal vinculada con el ataque al bar, otros ataques armados y diversos delitos, como secuestro, robo de hidrocarburo, narcotráfico, homicidios, y agresiones a grupos rivales y autoridades.

La relevancia de estos arrestos radica en que tanto el Cártel del Golfo como el CNG forman parte de las seis organizaciones mexicanas que EU designó como terroristas en febrero, junto al Cártel de Sinaloa, el del Noreste, la Familia Michoacana y los Carteles Unidos.

EE