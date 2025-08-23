Atlas recibe al América con urgencia de un triunfo

El Estadio Jalisco volverá a vibrar este domingo 24 de agosto a las 19:05 horas con uno de los duelos más esperados de la Jornada 6 del Apertura 2025: Atlas frente a América. El choque promete emociones fuertes, no solo por el atractivo de ver a dos históricos de la Liga MX frente a frente, sino también por el contexto que rodea a ambos equipos.

Los rojinegros, ahora dirigidos por Diego Cocca, afrontan el compromiso con la ilusión de reencontrarse con su afición en casa. El técnico argentino, recordado por la afición tapatía por haber logrado el histórico bicampeonato en 2021-2022, tendrá su primera presentación en el Jalisco en esta nueva etapa. La misión no es sencilla: Atlas arrastra una preocupante fragilidad defensiva, con un promedio de tres goles recibidos por partido en lo que va del torneo, situación que ha minado su confianza y lo mantiene en la parte baja de la clasificación.

Camilo Vargas, estandarte en la portería, será pieza fundamental para sostener al equipo, mientras que en el frente de ataque se espera que Uros Djurdjevic, acompañado por Gustavo Del Prete y Diego González, logre mayor contundencia. Cocca apuesta por un esquema sólido en defensa, pero sabe que ante la poderosa ofensiva azulcrema deberá ajustar líneas para no volver a sufrir.

Por su parte, el América llega en plan grande. Con cinco partidos sin derrota en el Apertura 2025, manteniendo la condición de invicto, los dirigidos por André Jardine han demostrado ser una máquina aceitada. Aun con las ausencias de Henry Martín y Santiago Naveda, los azulcremas mantienen variantes de sobra: la creatividad de Álvaro Fidalgo, la velocidad de Brian Rodríguez y la capacidad de Alejandro Zendejas les otorgan dinamismo y gol. Rodrigo Aguirre será el encargado de ocupar el rol de referente en el área.

El historial reciente favorece a los capitalinos, con tres victorias en los últimos cinco enfrentamientos. Sin embargo, el Jalisco suele ser una aduana complicada, y la motivación rojinegra por reivindicarse ante su público podría equilibrar la balanza.

Los números anticipan espectáculo: en seis de los últimos ocho duelos entre Atlas y América, ambos equipos marcaron y se registró un promedio de más de tres goles por partido.

Todo apunta a que este domingo el Estadio Jalisco lucirá un gran ambiente y que los aficionados serán testigos de un partido intenso, con la incógnita de si el Atlas podrá frenar la malaria defensiva o si el América confirmará su favoritismo con otra victoria.

SV