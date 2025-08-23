El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un domingo con lluvia, de acuerdo al pronóstico del tiempo.

Meteored prevé para Guadalajara este domingo 24 de agosto, chubascos tormentos con cielo parrcialmente nuboso. El pronóstico de precipitación, de forma general, es del 90 por ciento.

Lluvia para Guadalajara el domingo

15:00 horas 60% de probabilidad de lluvia 24 °C 16:00 horas 80% de probabilidad de lluvia 22 °C 17:00 horas 80% de probabilidad de lluvia 22 °C 18:00 horas 70% de probabilidad de lluvia 21 °C 19:00 horas 70% de probabilidad de lluvia 20 °C 20:00 horas 80% de probabilidad de lluvia 20 °C 21:00 horas 70% de probabilidad de lluvia 19 °C 22:00 horas 60% de probabilidad de lluvia 19 °C 24:00 horas 50% de probabilidad de lluvia 18 °C

La lluvia se presentará sobre todo por la tarde y al caer la noche.

Clima nacional del lunes 25 al miércoles 27 de agosto de 2025

Durante el lunes, la onda tropical núm. 24 será absorbida por la zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico, la cual se localizará aproximadamente a 500 km al sur de las costas de Baja California Sur, y que continuará intensificándose y avanzando hacia el oeste, alejándose gradualmente de las costas mexicanas.

Durante el periodo de pronóstico:

El monzón mexicano en interacción con una vaguada en altura y divergencia, ocasionarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit; así como chubascos y lluvias fuertes en Baja California, Baja California Sur. Todas acompañadas con descargas eléctricas.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en interacción con una circulación de baja presión en altura sobre el noreste del país y con el paso de la onda tropical núm. 25 sobre el sur, centro y occidente de la República Mexicana, además de inestabilidad atmosférica, originarán lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas en el norte, oriente y sur del país; y con posible caída de granizo en el noreste, centro y occidente del territorio nacional. Pronosticándose lluvias puntuales intensas en Zacatecas, Jalisco, Guerrero, Oaxaca y Puebla.

Otro canal de baja presión prevalecerá sobre el sureste mexicano, interactuará con inestabilidad atmosférica y con una nueva onda tropical (núm. 26), que se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, por lo que se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con lluvias puntuales intensas en Veracruz y Chiapas.

Una vaguada en altura se desplazará sobre la península de Yucatán, el sureste, sur, oriente, centro y occidente del territorio nacional, a su paso reforzará la probabilidad de lluvias en las regiones mencionadas.

Continuará el ambiente caluroso a muy caluroso sobre entidades del norte de la República Mexicana, estados del litoral del Pacífico y del golfo de México, así como en la península de Yucatán, con temperaturas que podrán superar los 45 °C en Baja California y Sonora.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

