¿Tienes un sillón o una llanta que ya no necesitas y el camión de la basura no se la lleva? No la dejes en la calle. El Gobierno municipal de Guadalajara tiene un servicio de recolección gratuito.

El coordinador general de Servicios Públicos Municipales de Guadalajara, Félix Gastelum, explicó que el objetivo es apelar a la conciencia de la ciudadanía.

“En lugar de infraccionar a todas las personas pueden ir a las puertas de tu casa a recoger todo tipo de residuos: muebles, animales muertos, escombros, neumáticos, en lugar de irlo a abandonar a la vía pública”.

Dijo que actualmente la basura que más recogen son sillones, neumáticos, animales muertos o bolsas domiciliarias que la gente abandona en las esquinas.

“Para eso es el servicio gratuito, es mucho más barato para nosotros ir hasta las colonias o a cualquier domicilio a retirar un neumático que después ir a atender la inundación de 80 casas porque esa red de neumáticos tapó un canal, lo que provoca la inundación de una colonia”.

Detalló que en el caso de los animales muertos, estos se recogen dentro de las primeras 24 horas en que se realiza el reporte. En el resto, la respuesta depende del tipo de residuo, volumen y carga laboral.

“Si haces el reporte al GuaZap, con una fotografía, sabemos específicamente si mandarte una camioneta o un camión de volteo”. También se puede solicitar el servicio al teléfono 33-36-10-10-10.

CR