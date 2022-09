El impulso de la cultura para lograr la cohesión social y para posicionar a Guadalajara como un referente a nivel nacional e internacional, fue uno de los puntos destacados por el alcalde tapatío, Pablo Lemus Navarro, durante su primer informe de Gobierno, llevado a cabo en un formato a cielo abierto en el Parque Agua Azul.

A través de estrategias y programas como “Guadalajara Capital Mundial del Libro”, el festival Ilusionante, GDLuz, el Festival de las niñas y los Niños y el Festival de la Torta Ahogada, es que se ha logrado que las personas se reúnan, convivan y disfruten de Guadalajara, especialmente de la Zona Centro, logrando la visita de alrededor de cinco millones de visitantes.

También se ha logrado abrir y reabrir disntintos atractivos turísticos y culturales, como el Museo del Mariachi y la Charrería, el Museo del Periodismo y una vez más, el Puente de las Damas.

Lo anterior, señaló, favorece no solo a que las familias se apropien del centro histórico y de su municipio, sino también para que otras partes de México y el mundo volteen a ver a Guadalajara.

Aunado a ello, dijo, se ha comenzado con el establecimiento de las “colmenas”, que en Zapopan han dado buenos resultados para generar integración ciudadana y ayudar a la disminución de los índices delictivos en las colonias donde son instauradas.

En el caso de la Perla Tapatía se inauguró en su primer año de gobierno la primera colmena en Rancho Nuevo, y se abrirán tres más en el municipio.“Yo estoy seguro que si tomamos al ser humano como el eje de todas las decisiones será el proceso de transformación y de recuperación de la paz”, señaló Lemus Navarro.

Delitos a la baja

En materia de seguridad, dijo, se aumentaron los sueldos de las y los policías para tener una comisaría mejor pagada; se adquirieron ya 300 patrullas y 100 motocicletas nuevas y se está por entregar el nuevo C5 municipal que tendrá sede en la colonia Moderna, y que comenzará a operar a finales de noviembre.

Aseguró que ha logrado disminuir, en cifras comparadas con el 2018, 56% el robo de vehículos, 47% el robo a negocios, y los robos en general en el Centro Histórico, 67%.

“No quiere decir que ya estemos donde nosotros nos comprometimos, nos hace falta un chorro por llegar, no puedo echar campanas al vuelo, tengo que comprometerme por seguir mejorando la seguridad para nuestra ciudad en los próximos dos años. Pero no puede ser solamente con base en la policía, por eso hablé del modelo de prevención del delito, de las colmenas, de las unidades deportivas, esto es fundamental para recuperar el tejido social. Si no avanzamos desde la raíz del problema no vamos a poder mejorar”, manifestó el munícipe.

EL INFORMADOR/ C. ZEPEDA

Además de ello, señaló que tendrá que trabajar en mejorar la percepción de inseguridad.

El munícipe también destacó la inmediatez con la cual se reaccionó, desde las distintas áreas de la alcaldía, ante situaciones que marcaron al municipio en los últimos meses, como el incendio del Mercado San Juan de Dios; las inundaciones en colonias como Rancho Nuevo, Independencia y Villas de San Juan, y la explosión en el Barrio de San Andrés.

Todo, dijo, ha sido gracias a las cientos de personas que trabajan en las distintas áreas de la alcaldía, desde el personal en calle, como los servicios municipales, la policía y el personal de bomberos, hasta el funcionariado de Gabinete, aunque también agradeció el apoyo del Gobierno del Estado y del sector empresarial.