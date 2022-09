Pablo Lemus ve año de cercanía con los tapatíos

Como una administración cercana, así describe el alcalde de Guadalajara, Pablo Lemus, lo realizado durante su primer año de Gobierno. Explica que privilegia como ejes básicos de su gestión la educación, la cultura, el deporte, el empleo y la atención a la salud. A pesar de los retos que encontró, ya se empieza a notar la mano de su trabajo.

“Evalúo una administración cercana, que atiende a las y los tapatíos. Hemos tenido momentos complicados, pero la gran diferencia de este Gobierno es que atendemos cercanamente, de forma personal… estamos en la calle todos los días escuchando a la gente. Todos los problemas los hemos afrontado de esta manera, con cercanía. Estamos en proyectos importantes para un cambio social”.

Considera que los momentos más difíciles de su primer año fueron el incendio del mercado San Juan de Dios, las inundaciones que afectaron colonias y dañaron el menaje de viviendas, además de la explosión en la colonia San Andrés. En todos los casos dio un trato cercano para plantear soluciones y resolver los problemas.

El presidente municipal acentúa los avances en la zona Oriente del municipio, con acciones y obras de recuperación de espacios, mejora en la infraestructura urbana y el combate a la desigualdad. También subraya la puesta en marcha de proyectos para reactivar el Centro Histórico, que empezó a recuperar su brillo. “El Centro está revitalizado, brillando, tiene una gran actividad turística, comercial, cultural y gastronómica. Es uno de los ejes comerciales más importantes de todo el país, como lo fue hace décadas”.

El alcalde Pablo Lemus Navarro gestionó apoyos para los afectados tras el incendio en el mercado San Juan de Dios. ESPECIAL

Recuperar el Centro Histórico, prioridad en gestión de Lemus

Que los tapatíos se apropien del Centro Histórico y lo conviertan en eje del desarrollo del municipio es una de las principales metas de la actual administración, indica Pablo Lemus Navarro, presidente municipal de Guadalajara.

“Me fijé una meta y la voy a lograr: recuperar el Centro Histórico. Para mí es fundamental. Desde muy pequeño conviví en el Centro, trabajé muchos años ahí. La verdad, veía con mucha tristeza como decayó, su baja actividad comercial, turística y cultural. Estamos trabajando y ya se nota el cambio”.

El alcalde detalla que, con la realización de eventos, la oferta cultural y gastronómica, han conseguido atraer visitantes al primer cuadro de la ciudad. Recordó que al Festival GDLuz acudieron un millón y medio de personas, y para el festival de navidad “Ilusionante” asistieron 3.5 millones de personas. Además, que la primera conmemoración del Día Municipal de la Torta Ahogada convocó a unas 50 mil personas.

“La derrama económica y la recuperación del Centro va viento en popa. La verdad eso a mí me llena de orgullo porque es recuperar el lugar más emblemático de Guadalajara, el lugar que es referente de la mexicanidad, que hoy esté brillando nuevamente por su actividad, su seguridad y su limpieza”.

Agrega que se puso en marcha el plan de repoblamiento que incluye costos de vivienda más económicos. En los alrededores del parque Morelos comenzaron la construcción de tres edificios con 350 departamentos.

“Estamos avanzando en obras que serán icónicas para la ciudad, pongo el ejemplo del nuevo espacio público en el Centro Histórico de alrededor de cinco mil metros cuadrados, un nuevo parque que tendrá arbolado, mobiliario urbano, wifi gratuito, pero sobre todo se distinguirá por tener una escultura de gran magnitud del arquitecto más importante que ha dado México, que era tapatío: Luis Barragán”. Además, para revertir el rezago histórico que padecen colonias del Oriente de Guadalajara, en la actual administración, ocho de cada 10 obras se han realizado en esta zona. Lemus Navarro dice que la apuesta es aminorar la deuda histórica y contribuir a mejorar las condiciones de vida de los tapatíos.

“No voy a caer en distracciones”

Aunque se le ubica como el aspirante mejor posicionado para la gubernatura, Pablo Lemus Navarro, afirma que no se distrae en temas electorales y que está concentrado en su responsabilidad al frente del Ayuntamiento tapatío.

“Hay muchos retos todavía, quiero dejar claro que estoy concentrado en mi papel como presidente municipal, no voy a caer en distracciones, ni en cuestiones electorales anticipadas. Respeto mucho a mi ciudad y la encomienda que tengo. No voy a andar con calenturas anticipadas de visitar municipios o esas cosas, mi trabajo está en Guadalajara, tengo todavía mucho por hacer, no me voy a distraer, estoy completamente concentrado en mi papel como alcalde”.

Lemus Navarro refiere que las críticas y cuestionamientos de regidores de oposición sólo buscan un provecho personal.

“En la política, como en todo en la vida, hay envidia. Hay gente que a través de su frustración inventa mentiras, polémicas, trata de meter zancadillas ante su propio fracaso; que ellos sigan en su agenda de las mentiras y descalificaciones. Lo que vemos hoy en Jalisco es una oposición desdibujada y sin sentido, que no hace nada por la gente, que se dedica a mentir, a difamar y que la gente ya no les cree. Cuando tus enemigos están cometiendo errores, no los distraigas, que sigan por el mismo camino”, concluye.

Además del impulso a la vivienda en el Centro, el presidente municipal indica que han reforzado la oferta cultural y gastronómica. EL INFORMADOR/Archivo

Estrenarán C5 para reforzar labores de seguridad

En materia de seguridad, Pablo Lemus Navarro explica que en su primer año de administración avanzaron en la formación, capacitación y profesionalización de los elementos policiales para mejorar su actuar y fortalecer la confianza entre la ciudadanía.

“Hay muchos retos, entre ellos continuar con los proyectos de transformación, estamos fortaleciendo a la Policía Municipal y a finales de este año entregaremos el nuevo centro C5 que nos va a ayudar mucho a combatir los delitos. Seguir fortaleciendo a nuestros elementos, reconociéndolos y pagándoles mejor”.

Sobre equipamiento, reporta que fueron entregadas 300 patrullas y 100 motocicletas, con lo que el parque vehicular operativo llegó a un total de 720 vehículos motorizados. Además de la incorporación de 205 nuevos elementos, con lo que suman dos mil 755 oficiales.

El alcalde destaca que se han capacitado a 627 policías en competencias básicas de la función policial, mil 423 policías fueron capacitados en materia de derechos humanos y prevención de la tortura, en atención a una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, y otros 93 elementos recibieron una instrucción sobre derechos de la infancia, erradicación de la violencia contra niñas, niños y adolescentes y prevención de la violencia digital.

Respecto a las labores de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Comisaría de la Policía de Guadalajara, reportaron que tiene como objetivo principal dar atención inmediata y especializada a los reportes de personas desaparecidas y extraviadas. Informaron que en coordinación con la Comisión de Búsqueda del Estado, y con la Fiscalía Especializada, han atendido 821 reportes de personas desaparecidas, de las cuales el 79.6% fueron localizadas.

Resultados

283 armas de fuego, 131 armas punzocortantes, 91 armas de utilería, y mil 596 cartuchos de diversos calibres quedaron asegurados.

2 mil 043 automotores con reporte de robo fueron recuperados. También 369 motocicletas.

198 presuntos infractores detenidos por el delito de robo a bordo de motocicletas.

67 mil 810 gramos de vegetal, con características propias del cannabis, fueron asegurados.

6 mil 942 gramos de droga sintética y dos mil 873 pastillas psicotrópicas incautadas.

En el municipio se ofrecen actividades deportivas y artísticas para toda la población. ESPECIAL

Impulsa la reactivación económica

Para acelerar la recuperación económica, el Gobierno de Guadalajara arrancó programas para fomentar la generación de empleos y atraer inversión, fortalecer las industrias creativas, facilitar la apertura de negocios, impulsar el emprendimiento y apoyar el comercio local.

Un elemento clave fue impulsar la mejora regulatoria, por lo que se puso en marcha el programa Digitrámite a través de la plataforma Visor Urbano. El objetivo es que las personas ahorren tiempo y dinero al momento de tramitar sus licencias municipales.

Para apoyar en las búsquedas de trabajo, fue habilitada la plataforma virtual Empleo Cerca de Ti, con la que se generó un vínculo de atención con 580 empresas quienes ofrecieron 10 mil 48 vacantes en distintos giros.

Además, por medio de la habilitación de la Ventanilla Empresarial ofrecen asesorías especializadas, a la ciudadanía y al sector privado, para facilitar la apertura de nuevos negocios en la ciudad. En esta primera etapa, fueron atendidos 81 empresarios y ciudadanos en temas como la apertura de negocios y diversos trámites municipales.

También ampliaron el horario de atención en el área de Padrón y Licencias, de las 08:00 horas de la mañana a las 16:00 horas, de lunes a viernes. Implementar un módulo ciudadano automatizado dentro del área de ventanillas, con el fin de hacer más eficientes los trámites municipales.

Proyectan reconstruir la comunidad con las Colmenas

Para impulsar la reconstrucción de tejido social y combatir la desigualdad, el Gobierno de Guadalajara arrancó con el modelo de los Centros Comunitarios Colmena, que buscan consolidarse como espacios para el encuentro y aprendizaje colectivos, generando la cooperación, solidaridad y equidad. También para llevar alternativas culturales, productivas y comunitarias.

El desarrollo de estos centros incluye diferentes etapas que van desde el análisis territorial y urbano de un polígono definido, hasta el proceso y desarrollo del diseño de un proyecto arquitectónico y un programa de actividades estructurado con base en las necesidades de cada zona en donde se encuentran ubicados.

El objetivo es que las Colmenas promuevan entornos de convivencia sana, libre de violencia, con cultura de paz, de tal forma que sea un espacio proclive a generar bienestar personal y colectivo a favor de niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad. “A partir de la inauguración de la primera colmena en Guadalajara, ubicada en Rancho Nuevo, se empezó a ver el cambio y la mano de esta administración. Estamos avanzando en obras para la ciudad”, puntualiza el alcalde Pablo Lemus Navarro.

Actualmente están en construcción los Centros Comunitarios Colmena en Oblatos y Balcones del Cuatro. En Rancho Nuevo se pretende mejorar el equipamiento básico relacionado a la salud, educación, cultura y medio ambiente, así como de espacios públicos para la creación y el encuentro comunitario. En Oblatos buscan ofrecer servicios, talleres y actividades, sobre todo orientadas a las niñas, niños y jóvenes, así como a madres de familia.

Y en la Colmena de Balcones del Cuatro la proyección es que la comunidad pueda aprender y recuperar espacios públicos.

