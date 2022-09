Con la reactivación económica, las obras y el combate a la desigualdad como parte de los ejes principales de su administración, Juan José Frangie llega al primer año de su gestión en Zapopan alcanzando avances en el cumplimiento de los cerca de mil 800 compromisos que hizo en su campaña.

El presidente municipal consideró que ha sido un año de trabajo y cercanía con los ciudadanos para conocer de primera mano sus necesidades y atenderlas. “Estoy muy contento por lo que hemos trabajado. Hicimos muchísimos compromisos en campaña y vamos cumpliéndolos”.

Destacó la puesta en marcha de programas para alentar la reactivación económica y contrarrestar los efectos de la contingencia sanitaria. Informó que habilitaron una bolsa de 500 millones de pesos para las micro y pequeñas empresas. “Hemos prestado a quienes antes no tenían acceso a un crédito para los tianguis, los mercados, los pueblos originarios, las mujeres jefas de familia, las personas con discapacidad y los artistas. La pandemia ocasionó pérdidas económicas para toda la gente y tratamos de abarcar todos los sectores. También apoyamos a estudiantes que salen de la universidad para que pusieran su propio negocio. A las mujeres se les están dando créditos sin intereses”.

Acentuó que una muestra de que la reactivación económica avanza es que Zapopan superó los índices previos a la pandemia en rubros como la generación de empleos. Recordó que en julio pasado se alcanzaron los 445 mil 210 en el municipio, la mayor cifra registrada en la historia de esa demarcación.

Zapopan reporta avances en el combate a la desigualdad

En los últimos meses del año se invertirán cerca de mil millones de pesos para obras en las colonias

Acortar el margen de desigualdad en el municipio es una de las metas de la actual administración de Zapopan, explica el alcalde Juan José Frangie, quien argumenta que generar apoyos para disminuir la marginación, ofrecer oportunidades y recuperar espacios públicos fueron algunas de las acciones emprendidas para llegar al objetivo.

“La desigualdad no es un problema fácil de resolver porque involucra el trabajo de muchas áreas. Una de las medidas básicas fue redireccionar el presupuesto de obra pública para destinarlo a las colonias más necesitadas. Y eso ha permitido que mejoren en infraestructura, calles, drenaje, banquetas, alumbrado, accesibilidad universal y cruceros seguros. Se ha buscado dar una mayor dignidad a todas esas colonias”.

Frangie adelanta que en lo que resta del 2022 ejercerán casi mil millones de pesos más para obras en diferentes puntos del municipio, como mejoras de calles, drenaje, banquetas, alumbrado, accesibilidad universal y cruceros seguros, además del remozamiento de espacios como parques y unidades deportivas. Sostiene que han buscado dar una mayor dignidad a todas esas colonias.

“Creo que la recuperación de espacios públicos ha sido clave. Pero siguen las inversiones en unidades deportivas y en parques para que la gente pueda volver a tener alternativas. Y apoyar a recomponer el tejido social”.

Dentro de las acciones que impulsa el Ayuntamiento de Zapopan para el combate a la desigualdad están los apoyos a los jóvenes.

“Creamos un fondo de 10 millones de pesos con 15 universidades privadas para que los jóvenes beneficiarios pudieran seguir sus estudios o también para becar a quienes no salieron en listas”.

Para dar herramientas en la preparación de los jóvenes y facilitar su incorporación al mercado laboral se puso en marcha un programa para ofrecer becas para estudiar inglés. “Para las empresas que están llegando a invertir a Zapopan y generando empleos un gran requisito es el hablar dos idiomas. Estamos dando esta oportunidad a los jóvenes para que estudien inglés con esas tres mil becas”.

En materia de educación básica, acentúa que dieron continuidad a programas como Escuelas con Estrella para rehabilitar planteles y también al esquema de entrega de uniformes, mochilas y útiles a estudiantes.

En el ámbito cultural, indica que invirtieron en el equipamiento y remodelación de los centros culturales. Y para apoyar el desarrollo de talentos deportivos impulsaron becas para que atletas destacados puedan ir a competencias nacionales e internacionales.

Destaca solidez y finanzas sanas

El trabajo realizado para mantener el equilibrio en las finanzas municipales consiguió que Zapopan alcanzara el reconocimiento y la certificación de organismos internacionales. Juan José Frangie recuerda que hace unas semanas las agencias calificadoras Fitch Ratings y Moody’s publicaron resultados en los que evalúan a Zapopan con la mejor calificación crediticia. Lo colocan dentro de los municipios con mayor solidez financiera en México.

Los rangos de calificación se construyeron con el respaldo de los altos niveles de ingresos propios, eficiencia recaudatoria elevada, sólida posición de liquidez y una tendencia decreciente de endeudamiento.

El alcalde considera que la buena evaluación, junto con los trabajos para ser más eficientes en los trámites y los incentivos generados, propicia que el municipio sea uno de los principales focos de atracción de inversión y generación de empleos.



Hay avances y pendientes en seguridad

Tras reconocer que la seguridad es una de las principales demandas de los ciudadanos, Juan José Frangie sostiene que el tema es prioridad para su Gobierno. Muestra de ello es que cuentan con una de las policías mejor equipadas del país. Además, están por incorporar a más elementos y nuevas unidades para ampliar la flotilla de patrullas.

“Vamos a incorporar a 330 nuevos elementos a la Policía Municipal antes de que termine el año y sumaremos 125 vehículos más a la Comisaría de Seguridad”.

Recuerda que Zapopan es el municipio con menor percepción de inseguridad de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), correspondiente al segundo trimestre de este 2022.

“Aunque seamos el municipio con menor percepción de inseguridad que otros de la Zona Metropolitana, no es aún satisfactorio. Queremos tener un Zapopan con paz. No estamos al margen de la inseguridad, estamos dentro de esa ola que afecta a todo el país, pero estamos trabajando para mejorar. Tenemos que seguir trabajando mucho, mejorar la infraestructura, reducir la desigualdad, fomentar el deporte, la cultura y la educación. Eso ayuda a reducir la inseguridad”.

En lo referente a la violencia contra las mujeres e intrafamiliar, añade que reforzaron la operación de la Unidad de Atención a Víctimas de Violencia Intrafamiliar y de Género (UAVI) de Zapopan, que es el grupo operativo de respuesta inmediata y especializada en la protección de víctimas.

Juan José Frangie resalta el impulso a obras para mejorar calles, drenajes y banquetas. EL INFORMADOR/ A. Camacho

Beneficios de los programas

Con Adelante Zapopan se entregaron más de 54 millones de pesos en apoyos. Hay mil 152 personas beneficiarias.

Invirtieron cinco millones en drones para fertilizar el campo. Se entregaron apoyos por 29 millones.

Hay 106 locales en mercados zapopanos rehabilitados.

en mercados zapopanos rehabilitados. Iniciaron la construcción de 200 kilómetros de calles y han remodelado 21 mil 533 metros cuadrados de banquetas.

de banquetas. Habilitaron cinco senderos seguros, con los que se benefició a 37 mil 789 estudiantes.

Entregaron 93 mil paquetes escolares como parte del programa Zapopan Presente. Además, cada niña y niño tiene acceso a un seguro escolar.

Además, cada niña y niño tiene acceso a un seguro escolar. El programa Escuelas con Estrella impulsó mejoras en 95 planteles ubicados en el municipio.

Van 868 becas entregadas para estudiar inglés, con una inversión de 3.5 millones de pesos.

Invirtieron más de cuatro millones de pesos en la rehabilitación de tres centros culturales.

Iniciaron las bibliotecas itinerantes y las Aulas Luciérnaga.

Prioridad, la cercanía con la gente

Con un millón y medio de habitantes y más de mil colonias, uno de los principales retos de gobernar Zapopan es mantener el contacto con las necesidades de las personas, considera Juan José Frangie.

Para lograrlo, una de las primeras acciones de su administración fue crear la Coordinación de Cercanía Ciudadana, que tiene la encomienda de estar en las colonias recogiendo las peticiones de los vecinos.

“Es difícil tener una cercanía con toda la ciudadanía, pero al recorrer las colonias palpas las necesidades. Para eso creamos la Coordinación de Cercanía Ciudadana, que está dividida en 20 sectores con 50 colonias. Personal de la Coordinación está levantando todos los días los reportes para evitar la burocracia que muchas veces hace que no se reaccione rápidamente”. Insiste en que la intención es facilitar los procesos. Cuestionado sobre si se arrepiente de algo durante este primer año, contesta que su filosofía personal es enfrentar los contratiempos y problemas, buscar soluciones y que no vuelvan a suceder. “La evaluación es diaria, si hay que cambiar algo lo cambiamos”.



Positivo, trabajar en coordinación con Guadalajara

Juan José Frangie considera que la puesta en marcha de medidas, programas y acciones coordinadas con el Gobierno de Guadalajara ha dado resultados y propiciado una mejor atención a los vecinos. Descarta que la dupla formada con la administración tapatía sea excluyente del resto de municipios metropolitanos y están abiertos a incorporar a quien esté interesado en sumar esfuerzos. “Tenemos una frontera de colonias que no sabían a quién correspondían y muchas veces estaban descuidadas. A la gente no le interesa en qué municipio está, sólo quiere tener buenos servicios”. A pesar de haber formado parte de la pasada administración y de su amistad con el ex alcalde zapopano Pablo Lemus, Frangie afirma que en el primer año de su gestión ya plasmó su sello personal al Gobierno zapopano.

