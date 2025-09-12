Afición de Chivas realiza ‘serenata’ en la CDMX previo al Clásico Nacional

La afición del Guadalajara se hizo sentir previo al Clásico Nacional. En la previa al duelo más importante de la temporada, los seguidores del conjunto Rojiblanco se hicieron presentes con la tradicional “serenata” en el hotel de concentración del equipo en la Ciudad de México.

Cerca de 500 fanáticos del Rebaño Sagrado se reunieron para motivar al plantel en la búsqueda de terminar con la hegemonía de las Águilas en el campeonato mexicano.

Con banderas, fuegos artificiales y cánticos, los aficionados se reunieron desde las siete de la noche. Posteriormente, llegaron los grupos de animación para incrementar el apoyo al ritmo de los bombos y platillos, alentar a sus jugadores pese a la lluvia que se presentó en el hotel al sur de la Ciudad de México.

Los jugadores del Guadalajara salieron para escuchar y aplaudir a su afición tras el apoyo mostrado. Armando González se convirtió en uno de los jugadores más ovacionados por la afición, el mismo que pidió una de las banderas y estuvo hondeando y cantando al ritmo de la afición.

Cánticos en contra del América y en apoyo al conjunto Rojiblanco se hicieron presentes; sin embargo, no todo fue apoyo total para el plantel, ya que también existieron cánticos pidiendo revertir el mal paso del equipo.

El plantel Rojiblanco permaneció cerca de 20 minutos acompañando a su afición, para posteriormente ingresar de nueva cuenta al hotel, por lo que los seguidores permanecieron cantando al menos 30 minutos más y posteriormente abandonaron las inmediaciones del hotel.

Agradecen jugadores de @Chivas la serenata preclásico nacional vs @ClubAmerica No faltó la lluvia, pero nada ahuyentó a la afición rojiblanca en la capital. @ESPNmx pic.twitter.com/PdBb2LZoU5 — Graciela Reséndiz (@ChelaESPNcommx) September 13, 2025

MF