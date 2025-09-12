Así será el operativo de seguridad en el Centro Tapatío para el Grito de Independencia

Para garantizar el orden y la seguridad de quienes asistan a la celebración del Grito de Independencia en el Centro Histórico de Guadalajara el próximo lunes 15 de septiembre, la Secretaría de Seguridad implementará un operativo especial con la participación de cerca de dos mil elementos de los tres órdenes de Gobierno.

El dispositivo, informó la dependencia estatal a través de un comunicado, contará con la presencia de la Policía del Estado, Policía Vial, Policía de Guadalajara, la Policía Metropolitana y la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos (UEPCBJ). Además, se sumarán elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, con un despliegue permanente en la zona.

El Secretario General de Gobierno, Salvador Zamora Zamora, informó que las labores de vigilancia se realizarán bajo una coordinación efectiva entre autoridades de los tres niveles de gobierno, junto con grupos voluntarios. "Aquí en la ciudad de Guadalajara, donde será el Grito de Independencia, estamos preparados para que en la Plaza de Armas y en las áreas del centro de la ciudad estemos cuidando a nuestra gente", destacó.

Del total de personal previsto, 780 elementos corresponderán a corporaciones estatales. De manera adicional, se instalará un segundo cinturón de seguridad con 25 motocicletas y diez autopatrullas.

El operativo contempla un filtro de seguridad con cuatro accesos para el público en general, ubicados en Hidalgo y Santa Mónica, Hidalgo y Degollado, Paseo Alcalde e Independencia, así como Juárez y Galeana. Para reforzar la seguridad de las y los asistentes al evento, recordó la Secretaría de Seguridad, estará prohibido ingresar con armas de fuego, armas punzocortantes, drogas, botellas de vidrio, pirotecnia, drones y aerosoles.

Además, recordó Zamora Zamora, la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco (AEEJ), coordinará un concierto gratuito de músicos exponentes del regional mexicano, con la presentación principal a cargo de Pepe Aguilar y sus hijos, Ángela y Leonardo Aguilar. Por esta ocasión, debido a las obras que se realizan en Plaza Liberación, el concierto se llevará a cabo en el andador Paseo Alcalde, ubicado frente a Palacio de Gobierno. Las presentaciones musicales iniciarán a las 17:00 horas en el escenario que se instalará en el cruce de las avenidas Paseo Alcalde y Juárez.

"Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de los canales oficiales del Gobierno de Jalisco, así como conocer la programación musical en las redes sociales de la Agencia Estatal del Entretenimiento (AEEJ)", señaló la autoridad estatal a través del comunicado.

"Estamos a solo unos días de vivir una de las fiestas más importantes para las y los mexicanos, que es el Grito de Independencia, y para ello, por primera vez, el Gobernador Pablo Lemus lo hará al Estilo Jalisco y nos hemos preparado de manera integral para que este Grito se viva en un ambiente de paz y tranquilidad en todos los rincones del estado", dijo el Secretario general de Seguridad, Juan Pablo Hernández.

Sin embargo, señaló la autoridad, el dispositivo también se extenderá a destinos turísticos y municipios de distintas regiones del estado, incluyendo Puerto Vallarta, Ajijic, Tequila, Lagos de Moreno, San Juan de los Lagos, Teocaltiche, Villa Hidalgo y Colotlán.

La UEPCBJ desplegará personal bajo el Sistema de Comando de Incidentes, en coordinación con dependencias municipales, estatales y federales. Además, atenderá emergencias en carreteras y accesos a la ciudad, como la autopista y carretera libre a Zapotlanejo, la carretera a Chapala y la vía a Morelia.

Las autoridades exhortaron a la población a seguir las recomendaciones de seguridad, portar ropa y calzado cómodos, identificar a niñas y niños, evitar mochilas voluminosas, mantenerse hidratados y establecer un punto de encuentro con sus acompañantes en caso de separarse.

