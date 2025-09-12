Inicia contraflujo vial en Avenida Adolf B. Horn por obras de renovación

El Gobierno de Tlajomulco informó que, con motivo de la obra de Renovación de la Infraestructura Vial e Hidrosanitaria en Av. Adolf B. Horn, se implementó un contraflujo vial en el tramo que comprende de las vías del ferrocarril a la calle Pípila.Este dispositivo de movilidad permitirá mantener la circulación en ambos sentidos mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.El contraflujo tendrá dos fases:Adicionalmente, se han habilitado rutas alternas para reducir las complicaciones viales en la zona:Calle Dr. Pedro Juan Mirassou – Camino Real a Agua Amarilla – Av. Jesús Michel GonzálezAv. Concepción – Prol. 1ro de Mayo – Antigua Carretera a ChapalaLos trabajos en Adolf B. Horn incluyen:El Gobierno de Tlajomulco hizo un llamado a la ciudadanía a planear sus traslados, utilizar las rutas alternas y respetar la señalización instalada, a fin de garantizar una circulación más ágil y segura durante el tiempo que duren las obras.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF