Inicia contraflujo vial en Avenida Adolf B. Horn por obras de renovación

Se han habilitado rutas alternas para reducir las complicaciones viales en la zona

Por: Jorge Velazco

Este dispositivo de movilidad permitirá mantener la circulación en ambos sentidos mientras se realizan los trabajos de rehabilitación. EL INFORMADOR / A. Navarro

El Gobierno de Tlajomulco informó que, con motivo de la obra de Renovación de la Infraestructura Vial e Hidrosanitaria en Av. Adolf B. Horn, se implementó un contraflujo vial en el tramo que comprende de las vías del ferrocarril a la calle Pípila.

Este dispositivo de movilidad permitirá mantener la circulación en ambos sentidos mientras se realizan los trabajos de rehabilitación.

 Fotografía tomada a la Avenida Adolf B. Horn altura de la Calle Pípila. EL INFORMADOR / A. Navarro
El contraflujo tendrá dos fases:

  • Fase matutina (05:00 a 16:00 horas): un carril en dirección a Av. Concepción y 2 carriles hacia Anillo Periférico
  • Fase vespertina (16:00 a 5:00 horas): 2 carriles en dirección a Av. Concepción y un carril hacia Anillo Periférico

Adicionalmente, se han habilitado rutas alternas para reducir las complicaciones viales en la zona:

Vía 1

Calle Dr. Pedro Juan Mirassou – Camino Real a Agua Amarilla – Av. Jesús Michel González

Vía 2

Av. Concepción – Prol. 1ro de Mayo – Antigua Carretera a Chapala

 Avenida Adolf B. Horn en el sentido de Avenida Concepción a Periférico ya presenta la reducción a un solo carril. EL INFORMADOR / A. Navarro
  Avenida Adolf B. Horn en el sentido de Avenida Concepción a Periférico ya presenta la reducción a un solo carril. EL INFORMADOR / A. Navarro
Los trabajos en Adolf B. Horn incluyen:

  • Pavimentación con concreto hidráulico
  • Renovación de redes sanitarias y pluviales
  • Construcción de camellón
  • Incorporación de alumbrado
  • Señalamiento horizontal y vertical
  • Colocación de vegetación 
  • Construcción de cruceros seguros
 Avenida Adolf B. Horn a la altura de la Calle Pípila. EL INFORMADOR / A. Navarro
El Gobierno de Tlajomulco hizo un llamado a la ciudadanía a planear sus traslados, utilizar las rutas alternas y respetar la señalización instalada, a fin de garantizar una circulación más ágil y segura durante el tiempo que duren las obras.

