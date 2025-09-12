Chivas con la encomienda de terminar el mal paso ante América en el Clásico Nacional

Chivas tiene un compromiso vital este sábado en el Estadio Ciudad de los Deportes, después de que se medirá ante América en el Clásico Nacional, duelo en donde, además de jugarse el orgullo, tendrán la oportunidad de volver al sendero del triunfo y salir del mal paso del equipo en el presente campeonato.

El Guadalajara tendrá que vencer a sus propios fantasmas, ya que América se ha convertido en un dolor de cabeza para el conjunto rojiblanco, luego de que las Águilas han ganado nueve partidos y han empatado en cinco ocasiones en sus último 14 juegos temporada regular, manteniendo una hegemonía en los últimos ocho años.

El Rebaño Sagrado ganó su último duelo ante América en Liga MX en temporada regular el 18 de febrero de 2017, con gol de penal de Ángel Zaldívar en la cancha del Estadio AKRON; aquel duelo a Chivas aún lo dirigía Matías Almeyda.

Pese al dominio de las Águilas, Chivas ha logrado imponerse al América en cinco ocasiones, en los últimos ocho años: tres en fase final de la Liga MX, dos más en la Concacaf Champions Cup.

En la Liga MX lo hizo en el Guard1anes 2020, al ganar los dos partidos de cuartos de final con los memorables “Chicotazos”, y en el Clausura 2023, con un 1-3 en la vuelta de semifinales en el Estadio Azteca.

En la Concacaf Champions Cup también sumó dos triunfos: en 2024 con un 2-3 en la vuelta en el Azteca y en 2025 con un 1-0 en la ida en el Akron, aunque en ambos casos terminó eliminado de la competencia.

Gabriel Milito disputará su primer Clásico Nacional y tendrá la oportunidad de propinarle su primera derrota al estratega de las Águilas, André Jardine, quien mantiene el invicto con Chivas en temporada regular, ya que de cuatro juegos dirigidos suma dos victorias y dos empates.

