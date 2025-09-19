El día de ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (Fecor) en el estado de Jalisco cumplimentó una orden de cateo otorgada por el juez de Control de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio para un inmueble ubicado en el municipio de Ocotlán en donde se aseguró una cantidad considerable de petrolífero. La acción fue realizada en coordinación con la Guardia Nacional.

Elementos de la Guardia Nacional localizaron dos camiones y un bidón que derivaba a un inmueble, en el que se observaban desde el exterior una manguera y varios contenedores que desprendían un fuerte olor a hidrocarburo. La ubicación fue determinada tras un recorrido de prevención del delito al robo de hidrocarburos en la carretera San Vicente de Ocotlán.

Los hechos fueron entregados al Ministerio Público Federal (MPF), quien solicitó la diligencia de cateo para dicho inmueble, misma que fue ejecutada por la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), con el apoyo de peritos especializados de la institución y la Guardia Nacional.

En el lugar se aseguraron 42 mil 760 litros de hidrocarburo, diversos contenedores, tambos, cisternas y varios vehículos.

Lo asegurado fue puesto a disposición del MPF, quien continuará con la carpeta de investigación correspondiente, por delitos previstos y sancionados en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

OB