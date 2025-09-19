Un joven de apenas 17 años de edad fue asesinado durante la noche en el municipio de Guadalajara. Los hechos fueron reportados en la avenida Malecón, a la altura de la colonia El Bethel del municipio tapatío.

Vecinos reportaron a las autoridades el hecho, ya que el joven había sido agredido a balazos en dicho punto. Se informó que la víctima había participado en una riña callejera con otros sujetos, pelea en la que uno de sus contrincantes sacó un arma y le disparó a corta distancia.

Por lo tanto, el joven intentó escapar, pero ya había sido herido por la bala. Tenía una lesión a la altura del tórax.

Al arribo de las autoridades, así como paramédicos, se confirmó que el adolescente ya había muerto. El caso ya es investigado por elementos de la Fiscalía de Jalisco para dar con los responsables.

