Gobierno de Guadalajara clausura las obras en la Estación Santuario de la L3

El Gobierno de Guadalajara clausurará las obras en la Estación Santuario de la Línea 3 del Tren Ligero por falta de medidas de seguridad luego del accidente ocurrido este miércoles donde un trabajador de la obra perdió la vida al caer de al menos 30 metros donde realizaba sus labores.

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara informaron que esta no es la primera vez que tienen acercamientos con personal encargado de la obra para solicitarle las medidas de seguridad y los planes de acción en espacios confinados, así como la reglamentación que compruebe la capacitación de sus empleados.

“Hemos solicitado el plan de contingencia, constancia de capacitación de sus brigadas y un plan de lo que son los espacios confinados donde importa conocer cómo rescatarían a una persona en un espacio confinado y no han cumplido y nuevamente solicitaron los documentos y no operará la obra hasta que no cumplan con lo solicitado”, Felipe de Jesús, director de Protección Civil Guadalajara.

Autoridades detallaron que a través de la Dirección de Reglamentos y Reglamentos a la Construcción, clausurarán la obra en dicho punto hasta que el consorcio constructor pueda cumplimentar con los documentos y las medidas de seguridad necesarias para su operación.

Por otro lado, los elementos de seguridad municipal, informaron que el personal operativo de la Línea 3, no les brindó el acceso de forma automática para realizar las labores correspondientes en la zona. Reiteraron que su trabajo es brindar el apoyo en una situación de riesgo y que contaban con el permiso para ingresar por ser una autoridad oficial.

El joven de entre 26 y 30 años de edad, cayó de una superficie mientras realizaba trabajos en un techo falto y perdió la vida de forma automática al impactarse con el suelo.

Cabe destacar que el trabajador no contaba con arnés, línea de vida, escalera o tripie que le diera seguridad para realizar sus labores en la obra.

NM